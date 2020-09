Татьяна Навка сменила имидж ради новой работы

View this post on Instagram

Ледниковый период 2020 ???? Я в жюри! ?? Пробую новую роль для себя. Сразу говорю, что сложно и непривычно, иногда так и хочется выскочить на лёд и откатать с участниками ????, но нет, надо держаться и быть профессионалом??! Нас ждёт отличный новый сезон! ?? Ну что ж, поехали! ??. PS : Новое амплуа - новый образ - новая я! ?? Чёрные очки добавляют нотку строгости и элегантности к розовому костюму. ?? Правда это на мой взгляд, а вы как считаете? #ТатьянаНавка #настроение #образ #fashion #стиль # #ледниковыйпериод #первыйканал #новое