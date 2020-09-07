Татьяна Навка сменила имидж ради новой работы

Известная российская фигуристка Татьяна Навка призналась, что в этом сезоне на шоу «Ледниковый период» будет выступать не в качестве спортсменки. Поклонники стали подозревать звезду в скрываемой беременности.

Однако 45-летняя олимпийская чемпионка все же поделилась подробностями своей роли в шоу. Оказалось, что Татьяна теперь станет членом жюри. И в связи с такими кардинальными изменениями в своей работе спортсменка приняла решение сменить имидж. На своей странице в Instagram Навка поделилась своим преображением.

Теперь у жены Дмитрия Пескова новая прическа, новый макияж и стильные очки. По мнению поклонников, Татьяне удалось сменить образ трудолюбивой спортсменки на утонченного эксперта.

Вместе с Навкой в жюри также будут Татьяна Тарасова и Алексей Мишин. Фигуристка призналась, что новое амплуа для нее очень непривычно и пока она старается адаптироваться в нем.