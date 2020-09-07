Татьяна Навка сменила имидж ради новой работы

Сегодня, 16:19

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Татьяна Навка сменила имидж ради новой работы

Известная российская фигуристка Татьяна Навка призналась, что в этом сезоне на шоу «Ледниковый период» будет выступать не в качестве спортсменки. Поклонники стали подозревать звезду в скрываемой беременности. 

Однако 45-летняя олимпийская чемпионка все же поделилась подробностями своей роли в шоу. Оказалось, что Татьяна теперь станет членом жюри. И в связи с такими кардинальными изменениями в своей работе спортсменка приняла решение сменить имидж. На своей странице в Instagram Навка поделилась своим преображением.

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Ледниковый период 2020 ???? Я в жюри! ?? Пробую новую роль для себя. Сразу говорю, что сложно и непривычно, иногда так и хочется выскочить на лёд и откатать с участниками ????, но нет, надо держаться и быть профессионалом??! Нас ждёт отличный новый сезон! ?? Ну что ж, поехали! ??. PS : Новое амплуа - новый образ - новая я! ?? Чёрные очки добавляют нотку строгости и элегантности к розовому костюму. ?? Правда это на мой взгляд, а вы как считаете? #ТатьянаНавка #настроение #образ #fashion #стиль # #ледниковыйпериод #первыйканал #новое

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Теперь у жены Дмитрия Пескова новая прическа, новый макияж и стильные очки. По мнению поклонников, Татьяне удалось сменить образ трудолюбивой спортсменки на утонченного эксперта.

Вместе с Навкой в жюри также будут Татьяна Тарасова и Алексей Мишин. Фигуристка призналась, что новое амплуа для нее очень непривычно и пока она старается адаптироваться в нем.

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