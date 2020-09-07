Вера Брежнева кардинально преобразилась

Стилисты превратили Веру Брежнева в девушку из нулевых. 38-летняя певица опубликовала в Инстаграме короткий ролик с бэкстейджа мюзикла «Ритм», в съемках которого она участвует. В кадрах Вера предстала в необычном образе, тем самым удивив поклонников.

Певица облачилась в белый наряд с принтом. Образ певицы дополнил яркий макияж: ей нарисовали стрелки и нанесли на веки тени цвета металлик. Чувственность губ певицы подчеркнула нежно-розовая помада. Также звезда украсила себя серебристым колье с кулонами в виде бабочек и массивными серьги-кольцами.

Поп-диве сделали каре, а поклонники принялись гадать: действительно ли Вера радикально изменила имидж или же это просто парик?

«Но это похоже на парик?» — задал вопрос один из подписчиков.

«Конечно, парик», — ответила Вера.

Все-таки звезда не решилась на серьезные перемены.

Поклонникам новый образ Веры пришелся по вкусу. Однако они попросили исполнительницу не расставаться с шикарными волосами.

«Вы богиня, идеальная в любом образе», «О боже, главное не стриги каре. Самое сексуальное в женщине это длинные волосы», «Ослепительная девушка», «Вера, ты всегда блестишь», «Верочка, просто чудо», - написали комментаторы.

Но, видимо, для поклонников певица в любом образе мила и любима.