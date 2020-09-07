Вера Брежнева кардинально преобразилась

Стилисты превратили Веру Брежнева в девушку из нулевых. 38-летняя певица опубликовала в Инстаграме короткий ролик с бэкстейджа мюзикла «Ритм», в съемках которого она участвует. В кадрах Вера предстала в необычном образе, тем самым удивив поклонников.
Певица облачилась в белый наряд с принтом. Образ певицы дополнил яркий макияж: ей нарисовали стрелки и нанесли на веки тени цвета металлик. Чувственность губ певицы подчеркнула нежно-розовая помада. Также звезда украсила себя серебристым колье с кулонами в виде бабочек и массивными серьги-кольцами.
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Иногда после проектов остаётся #backstage и после релиза можно уже посмаковать) у меня было несколько минут перед тем, как войти в кадр, я решила запечатлеть свой образ #хорошиеновостидля #Ритм . И передать вам поцелуй с площадки ?? Образ - это всегда коллективная работа. И он удался )) @tanumuino и @olaazh меня такой придумали, мэйк сделала @kuzikova , прическа дело рук @stetsjulia , и если вы внимательно посмотрите - то увидите, что моя наряд сшит из ткани, на которой напечатаны мои фото, статьи, тексты моих песен ) крутизна в деталях) ? однозначно чувствовала себя девушкой из начала 2000х. Я как раз пришла в группу. Юная, смешная)) Какими вы были в то время?
Поп-диве сделали каре, а поклонники принялись гадать: действительно ли Вера радикально изменила имидж или же это просто парик?
Все-таки звезда не решилась на серьезные перемены.
Поклонникам новый образ Веры пришелся по вкусу. Однако они попросили исполнительницу не расставаться с шикарными волосами.
Но, видимо, для поклонников певица в любом образе мила и любима.
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