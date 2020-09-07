Певица Азиза отменила еще одну свадьбу

Популярная в 90-ых годах певица Азиза никак не может выйти замуж в свои 56 лет. Артистка уже неоднократно собиралась под венец, но каждый раз отменяла торжество. По последней информации, исполнительница уже отменила еще одну свадьбу и передумала выходить за 45-летнего столичного бизнесмена Давида Григоряна. Причиной такого шага называется измена жениха, передает «Московский комсомолец».

Свадьба 56-летней Азизы и 45-летнего Давида Григоряна должна была петь и плясать 26 сентября. СМИ уже расписывали, каким шикарным будет платье невесты - дизайнер Аника Керимова расшила его 17 кг камней Сваровски. На его стоимости знаменитость не экономила и потратила 11 миллионов рублей.

Также в Сеть просочились сведения о банкете. Он был распланирован на 600 персон. Специально для застолья было заказано 50 кг черной икры. Блюда должны были готовить в Узбекистане и доставлять спецрейсом.

Но в шоу «Бородина против Бузовой» Григоряна уличили в интимной связи с участницей проекта - 25-летней Яной Шафеевой. Тайну раскрыла Бородина, а Азиза после известия о неверности отменила торжество.

Год назад СМИ обсуждали, как певица бросила своего жениха Олега Бескровного прямо перед свадьбой из-за его нежелания бросить курить.