Петербурженка будет судиться с театром за то, что актер Данила Козловский ударил ее флейтой

Сегодня, 14:16

Ольга Громова

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Петербурженка будет судиться с театром за то, что актер Данила Козловский ударил ее флейтой

Жительница Петербурга Елизавета В. подала иск в Куйбышевский районный суд, где ответчиком значится «Малый драматический театр — театр Европы».

Она просит привлечь к ответственности за случай, который имел место в ноябре 2019 года, пишет «Знак». Тогда она имела неосторожность пойти на спектакль с участием актера Данилы Козловского и была травмирована. Во время постановки «Гамлет» знаменитый актер ударил сидевшую в зале зрительницу металлической флейтой.

У нее от этого удара пошла кровь, но на это никто не обратил внимание. Даже банальных извинений ни в театре, ни актер пострадавшей не принесли. А между тем петербурженке пришлось лечить последствия неудачного похода в театр более недели.

Женщина просит через суд возместить ей не только цену билета, но и расходы на лечение в размере 12,2 тыс. рублей, а также утраченный заработок в размере 38,2 тыс. рублей. Моральный ущерб она оценила в миллион.

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