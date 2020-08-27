Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к Фирсову

Анетта Бриль, дочь недавно умершей эстрадной певицы Валентины Легкоступовой, стала гостьей программы «Пусть говорят» и публично обратилась к Юрию Фирсову, последнему супругу своей матери. Сделала она это после того, как в эфире огласила результаты вскрытия тела исполнительницы.

В студии Бриль заявила, что к третьему мужу своей материи с ее стороны имеется лишь одна просьба - перестать врать и обвинять семью покойной. Анетта уверена, что ее мать не заслужила той «грязи», которую уже после смерти выливает на нее яхтсмен.

«Юра, пожалуйста, остановись, перестань врать. Перестань говорить, какие все вокруг плохие. Просто давай по-человечески проводим маму в последний путь. Она это заслужила», - заявила дочь Легкоступовой.

Отметим, что Анетта после оглашения результатов вскрытия уверена, что в смерти ее матери виновен именно Юрий Фирсов. По ее мнению, после фатального падения Валентины Легкоступовой в ванной он бездействовал и не вызвал бригаду скорую помощь.

Сама Валентина Легкоступова из-за опьянения не придала значения тому, насколько опасна ее травма.

Напомним, певицу в тяжелом состоянии нашла ее дочь. Там же в квартире был и ее муж. Обоих она доставила в наркологическую клинику, но Фирсов сбежал. Валентину перевели в другое медучреждение из-за травмы головы, где вскоре она впала в кому, из которой так и не вышла. Умерла певица в 54 года. 20 августа состоялись ее похороны.