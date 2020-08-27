Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к Фирсову

Сегодня, 12:31

Ольга Громова

0

Image 16+
Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к Фирсову
Анетта Бриль в программе «Пусть говорят»

Анетта Бриль, дочь недавно умершей эстрадной певицы Валентины Легкоступовой, стала гостьей программы «Пусть говорят» и публично обратилась к Юрию Фирсову, последнему супругу своей матери. Сделала она это после того, как в эфире огласила результаты вскрытия тела исполнительницы.

В студии Бриль заявила, что к третьему мужу своей материи с ее стороны имеется лишь одна просьба - перестать врать и обвинять семью покойной. Анетта уверена, что ее мать не заслужила той «грязи», которую уже после смерти выливает на нее яхтсмен.

«Юра, пожалуйста, остановись, перестань врать. Перестань говорить, какие все вокруг плохие. Просто давай по-человечески проводим маму в последний путь. Она это заслужила», - заявила дочь Легкоступовой.

Отметим, что Анетта после оглашения результатов вскрытия уверена, что в смерти ее матери виновен именно Юрий Фирсов. По ее мнению, после фатального падения Валентины Легкоступовой в ванной он бездействовал и не вызвал бригаду скорую помощь.

Сама Валентина Легкоступова из-за опьянения не придала значения тому, насколько опасна ее травма.

Напомним, певицу в тяжелом состоянии нашла ее дочь. Там же в квартире был и ее муж. Обоих она доставила в наркологическую клинику, но Фирсов сбежал. Валентину перевели в другое медучреждение из-за травмы головы, где вскоре она впала в кому, из которой так и не вышла. Умерла певица в 54 года. 20 августа состоялись ее похороны.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Актриса Кожевникова упала в обморок на тренировке и выбила передние зубы

27-08-2020, 21:33

По словам Разина, Галкин на Пугачеву тратит 10 млн рублей в месяц

27-08-2020, 19:23

Успенскую заподозрили в злоупотреблении фотошопом

27-08-2020, 15:33

СМИ сообщают о третьей беременности 45-летней Татьяны Навки

26-08-2020, 13:22

Кравец рассказала, как над телом Легкоступовой издевались при кремации

25-08-2020, 13:42

Ольга Бузова назвала себя потомком дворянского рода

25-08-2020, 11:49

Дочь Левкина рассказала, как онкология изменила ее жизнь

25-08-2020, 10:57

Первая внучка: 57-летняя Елена Малышева стала бабушкой в третий раз

25-08-2020, 10:10

Джигурда пришел в суд с доказательствами невиновности Ефремова

24-08-2020, 17:37

Лера Кудрявцева показала фигуру в купальнике после удаления имплантов

24-08-2020, 11:30

Боевик «Гренландия» лидирует в прокате в России и СНГ

24-08-2020, 09:14

Певица Виктория Дайнеко показала обнаженную грудь в зеленом платье

23-08-2020, 15:40

Бросивший шестерых детей 53-летний Рома Жуков женился на 28-летней модели

23-08-2020, 12:44

Юлия Барановская раскритиковала Моргенштерна за застиранные трусы

21-08-2020, 23:21

Певица Келли Осборн похудела на 40 кг после резекции желудка

21-08-2020, 14:41

Наталия Антонова раскрыла секрет стройности после 40 лет

21-08-2020, 13:07

Беременная Наталья Подольская поразила поклонников фигурой в красном купальнике

21-08-2020, 10:22

Самойлова оправдалась за отказ разводиться с Джиганом

20-08-2020, 22:08

Блогер Краснова считает, что мужчины не фотографируют свое достоинство нормально

20-08-2020, 13:52

Лолита Милявская вышла на связь после информации об инфаркте

20-08-2020, 12:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров