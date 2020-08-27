Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к Фирсову

Анетта Бриль, дочь недавно умершей эстрадной певицы Валентины Легкоступовой, стала гостьей программы «Пусть говорят» и публично обратилась к Юрию Фирсову, последнему супругу своей матери. Сделала она это после того, как в эфире огласила результаты вскрытия тела исполнительницы.
В студии Бриль заявила, что к третьему мужу своей материи с ее стороны имеется лишь одна просьба - перестать врать и обвинять семью покойной. Анетта уверена, что ее мать не заслужила той «грязи», которую уже после смерти выливает на нее яхтсмен.
Отметим, что Анетта после оглашения результатов вскрытия уверена, что в смерти ее матери виновен именно Юрий Фирсов. По ее мнению, после фатального падения Валентины Легкоступовой в ванной он бездействовал и не вызвал бригаду скорую помощь.
Сама Валентина Легкоступова из-за опьянения не придала значения тому, насколько опасна ее травма.
Напомним, певицу в тяжелом состоянии нашла ее дочь. Там же в квартире был и ее муж. Обоих она доставила в наркологическую клинику, но Фирсов сбежал. Валентину перевели в другое медучреждение из-за травмы головы, где вскоре она впала в кому, из которой так и не вышла. Умерла певица в 54 года. 20 августа состоялись ее похороны.
Комментировать