Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

??????С днём рождения ,любимая @alenaproklova ??????Стала искать тебя в инсте и обнаружила ,что ты подписана на меня @alenaproklova ??,мой ангел ?? .Больше месяца мы выживали с тобой в Доминикане??,помню ,как ели на конкурсе реально протухшую рыбу ??????,как ты побелела про этом ,и старалась сдержать тошноту ????Спать с тобой рядом в одной хижине ,и слушать разговоры о доме и дочке ЭТО СЧАСТЬЕ ??А ещё Лена всегда была удивительно хозяйственной и уютной ,обустраивала нашу хижину ,как уютную норку ????Пусть в этот день тебе дарят драгоценности ,цветы и улыбки ??А ВЫ ВОСХИЩАЕТЕСЬ @alenaproklova ??,ТАК КАК Ей БЕЗЗАВЕТНО ВОСХИЩАЮСЬ Я ??? #данаборисова #еленапроклова #дмитрийборисов #первыйканал #пустьговорят #михаилефремов #сегоднявэфире?? #завтравэфире??????