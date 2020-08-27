Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Сегодня, 09:49

Александр Зуев

0

Image 16+
Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой
Дана Борисова

Очередной выпуск передачи «Пусть говорят», который вышел 2 сентября, был посвящен актрисе Елены Прокловой. В этот день ей исполнилось 67 лет.

В ток-шоу была приглашена и телеведущая Дана Борисова, которая когда-то снималась с Еленой Прокловой в «Последнем герое». Дана явилась на шоу в очень коротких шортах, которые предательски выставили ее дряблое тело напоказ. На своей странице в Инстаграме Дана опубликовала фото, на котором она запечатлена с Еленой и ведущим Дмитрием Борисовым. Она поздравила Елену с днем рождения и похвалила ее умение создать уют даже в хижине на острове.

Телеведущая стала вспоминать, как в рамках шоу «Последний герой» ей приходилось вместе с актрисой выживать в Доминикане, есть протухшую рыбу, спать с Еленой рядом в одной хижине.

View this post on Instagram

??????С днём рождения ,любимая @alenaproklova ??????Стала искать тебя в инсте и обнаружила ,что ты подписана на меня @alenaproklova ??,мой ангел ?? .Больше месяца мы выживали с тобой в Доминикане??,помню ,как ели на конкурсе реально протухшую рыбу ??????,как ты побелела про этом ,и старалась сдержать тошноту ????Спать с тобой рядом в одной хижине ,и слушать разговоры о доме и дочке ЭТО СЧАСТЬЕ ??А ещё Лена всегда была удивительно хозяйственной и уютной ,обустраивала нашу хижину ,как уютную норку ????Пусть в этот день тебе дарят драгоценности ,цветы и улыбки ??А ВЫ ВОСХИЩАЕТЕСЬ @alenaproklova ??,ТАК КАК Ей БЕЗЗАВЕТНО ВОСХИЩАЮСЬ Я ??? #данаборисова #еленапроклова #дмитрийборисов #первыйканал #пустьговорят #михаилефремов #сегоднявэфире?? #завтравэфире??????

A post shared by Dana Borisova (@danaborisova_official) on

Но пользователи сети восприняли трогательный рассказ Даны без особой теплоты. Многие обратили внимание на то, как безупречно выглядят ноги Елены Проколовой и как невыгодно смотрится Дана Борисова. Придирчивые поклонники посоветовали телеведущей пойти в спортзал, чтобы убрать живот, а также «подкачать рыхлые и жирные ноги». А некоторые раскритиковали ее за слишком короткий и откровенный наряд. Пользователи сочли, что постоянной участнице различных телевизионных шоу не стоило бы оголять ноги, ведь ей не двадцать лет.

«Вот у Лены ноги огонь, а ей уже больше 60», — написали комментаторы.

Действительно, Елена с распущенными волосами и неброским макияжем выглядела потрясающе для своего возраста, а вот Дане посоветовали прятать свои непривлекательные ноги за более длинной одеждой.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Актриса Кожевникова упала в обморок на тренировке и выбила передние зубы

27-08-2020, 21:33

По словам Разина, Галкин на Пугачеву тратит 10 млн рублей в месяц

27-08-2020, 19:23

Успенскую заподозрили в злоупотреблении фотошопом

27-08-2020, 15:33

СМИ сообщают о третьей беременности 45-летней Татьяны Навки

26-08-2020, 13:22

Кравец рассказала, как над телом Легкоступовой издевались при кремации

25-08-2020, 13:42

Ольга Бузова назвала себя потомком дворянского рода

25-08-2020, 11:49

Дочь Левкина рассказала, как онкология изменила ее жизнь

25-08-2020, 10:57

Первая внучка: 57-летняя Елена Малышева стала бабушкой в третий раз

25-08-2020, 10:10

Джигурда пришел в суд с доказательствами невиновности Ефремова

24-08-2020, 17:37

Лера Кудрявцева показала фигуру в купальнике после удаления имплантов

24-08-2020, 11:30

Боевик «Гренландия» лидирует в прокате в России и СНГ

24-08-2020, 09:14

Певица Виктория Дайнеко показала обнаженную грудь в зеленом платье

23-08-2020, 15:40

Бросивший шестерых детей 53-летний Рома Жуков женился на 28-летней модели

23-08-2020, 12:44

Юлия Барановская раскритиковала Моргенштерна за застиранные трусы

21-08-2020, 23:21

Певица Келли Осборн похудела на 40 кг после резекции желудка

21-08-2020, 14:41

Наталия Антонова раскрыла секрет стройности после 40 лет

21-08-2020, 13:07

Беременная Наталья Подольская поразила поклонников фигурой в красном купальнике

21-08-2020, 10:22

Самойлова оправдалась за отказ разводиться с Джиганом

20-08-2020, 22:08

Блогер Краснова считает, что мужчины не фотографируют свое достоинство нормально

20-08-2020, 13:52

Лолита Милявская вышла на связь после информации об инфаркте

20-08-2020, 12:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров