Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Очередной выпуск передачи «Пусть говорят», который вышел 2 сентября, был посвящен актрисе Елены Прокловой. В этот день ей исполнилось 67 лет.
В ток-шоу была приглашена и телеведущая Дана Борисова, которая когда-то снималась с Еленой Прокловой в «Последнем герое». Дана явилась на шоу в очень коротких шортах, которые предательски выставили ее дряблое тело напоказ. На своей странице в Инстаграме Дана опубликовала фото, на котором она запечатлена с Еленой и ведущим Дмитрием Борисовым. Она поздравила Елену с днем рождения и похвалила ее умение создать уют даже в хижине на острове.
Телеведущая стала вспоминать, как в рамках шоу «Последний герой» ей приходилось вместе с актрисой выживать в Доминикане, есть протухшую рыбу, спать с Еленой рядом в одной хижине.
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??????С днём рождения ,любимая @alenaproklova ??????Стала искать тебя в инсте и обнаружила ,что ты подписана на меня @alenaproklova ??,мой ангел ?? .Больше месяца мы выживали с тобой в Доминикане??,помню ,как ели на конкурсе реально протухшую рыбу ??????,как ты побелела про этом ,и старалась сдержать тошноту ????Спать с тобой рядом в одной хижине ,и слушать разговоры о доме и дочке ЭТО СЧАСТЬЕ ??А ещё Лена всегда была удивительно хозяйственной и уютной ,обустраивала нашу хижину ,как уютную норку ????Пусть в этот день тебе дарят драгоценности ,цветы и улыбки ??А ВЫ ВОСХИЩАЕТЕСЬ @alenaproklova ??,ТАК КАК Ей БЕЗЗАВЕТНО ВОСХИЩАЮСЬ Я ??? #данаборисова #еленапроклова #дмитрийборисов #первыйканал #пустьговорят #михаилефремов #сегоднявэфире?? #завтравэфире??????
Но пользователи сети восприняли трогательный рассказ Даны без особой теплоты. Многие обратили внимание на то, как безупречно выглядят ноги Елены Проколовой и как невыгодно смотрится Дана Борисова. Придирчивые поклонники посоветовали телеведущей пойти в спортзал, чтобы убрать живот, а также «подкачать рыхлые и жирные ноги». А некоторые раскритиковали ее за слишком короткий и откровенный наряд. Пользователи сочли, что постоянной участнице различных телевизионных шоу не стоило бы оголять ноги, ведь ей не двадцать лет.
Действительно, Елена с распущенными волосами и неброским макияжем выглядела потрясающе для своего возраста, а вот Дане посоветовали прятать свои непривлекательные ноги за более длинной одеждой.
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