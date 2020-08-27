Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Очередной выпуск передачи «Пусть говорят», который вышел 2 сентября, был посвящен актрисе Елены Прокловой. В этот день ей исполнилось 67 лет.

В ток-шоу была приглашена и телеведущая Дана Борисова, которая когда-то снималась с Еленой Прокловой в «Последнем герое». Дана явилась на шоу в очень коротких шортах, которые предательски выставили ее дряблое тело напоказ. На своей странице в Инстаграме Дана опубликовала фото, на котором она запечатлена с Еленой и ведущим Дмитрием Борисовым. Она поздравила Елену с днем рождения и похвалила ее умение создать уют даже в хижине на острове.

Телеведущая стала вспоминать, как в рамках шоу «Последний герой» ей приходилось вместе с актрисой выживать в Доминикане, есть протухшую рыбу, спать с Еленой рядом в одной хижине.

Но пользователи сети восприняли трогательный рассказ Даны без особой теплоты. Многие обратили внимание на то, как безупречно выглядят ноги Елены Проколовой и как невыгодно смотрится Дана Борисова. Придирчивые поклонники посоветовали телеведущей пойти в спортзал, чтобы убрать живот, а также «подкачать рыхлые и жирные ноги». А некоторые раскритиковали ее за слишком короткий и откровенный наряд. Пользователи сочли, что постоянной участнице различных телевизионных шоу не стоило бы оголять ноги, ведь ей не двадцать лет.

«Вот у Лены ноги огонь, а ей уже больше 60», — написали комментаторы.

Действительно, Елена с распущенными волосами и неброским макияжем выглядела потрясающе для своего возраста, а вот Дане посоветовали прятать свои непривлекательные ноги за более длинной одеждой.