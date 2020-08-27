Ради новой роли Ольга Картункова вновь набрала вес.

Спустя месяцы коронавирусного карантина и летнего отдыха российская актриса Ольга Картункова потихоньку вливается в привычный рабочий график со съемками.

Недавно в ее Instagram-аккаунте появился небольшой ролик о закулисье съемок очередного выпуска шоу «Однажды в России».

После просмотренного видео поклонники артистки остались в легком недоумении от увиденного. В ролике Ольга предстала перед их глазами несколько иной, чем была полгода назад. И это ощутимо расстроило истинных поклонников Ольги, ведь они знали, сколько сил потребовалось ей, чтобы постройнеть.

Фолловеры предположили, что все-таки актриса сорвалась и потеряла контроль над собственным весом. Однако вскоре выяснилось, что «слабоволие» Картунковой здесь ни при чем: она набрала вес не просто так. Ольга поправилась для новой роли. Но какая именно роль и в каком проекте - об этом артистка пока рассказывает.