Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала, как смогла вернуться к нормальной жизни после смерти мужа

Сегодня, 17:43

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Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала, как смогла вернуться к нормальной жизни после смерти мужа

Как говорит Марина, ее муж, выдающийся актер и режиссер Олег Табаков, всегда радостно работал и так же жил.

Актриса Марина Зудина рассказала, что довольно тяжело пережила смерть мужа, буквально не находила себе места. Вернуться к полноценной жизни Марине помогла ее дочь Маша. В один из тяжелых моментов 

Маша сказала матери те слова, которые та запомнила навсегда и довольно часто теперь повторяет: «Мама! Мы сильные! Мы справимся, мы будем жить дальше, и папа нам будет помогать».

Также Зудина вспомнила девиз Олега Табакова, который часто припоминают и все ученики актера. Легендарный режиссер следовал по жизни со словами «дело надо делать». По словам жены актер был оптимистом, делал все с радостью, поэтому все вспоминают его с неподдельной теплотой.

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