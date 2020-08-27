Потерявшая работу с Прилучным Муцениеце получила главную роль

После развода с Павлом Прилучным актриса Агата Муцениеце лишилась не только семьи, но и нескольких ролей в театре, кино и сериалах. По очевидным причинам оказалось, что большинство проектов актрисы так или иначе связаны с ее бывшим мужем. Где-то они вместе играли, а где-то Павел был продюсером.

Однако Агата не отчаивается и продолжает двигаться вперед. Потеряв одни роли, она приобрела другие. Так, девушка стала главной героиней перспективного сериала «Крюк», в котором она снялась с актером Юрием Колокольниковым. Режиссер картины – Иван Оганесов.

Известно, что съемки сериала начались уже 2 сентября. Премьера первого сезона обещает быть в первой половине следующего года. Сюжет картины разворачивается в центре истории о бывшем хоккеисте Никите Крюкове. После завершения карьеры спортсмен стал спортивным агентом, однако столкнулся с серьезными бюрократическими трудностями.