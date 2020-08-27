Лера Кудрявцева поблагодарила крымских врачей за свою маму

Лера Кудрявцева благодарит крымских врачей за свою маму.
Не так давно телеведущая Лера Кудрявцева поделилась печальными новостями из своей жизни. Оказалось, что в конце августа ее маму Александру Ивановну с подозрением на инсульт госпитализировали в одну из больниц Алушты. Вскоре диагноз подтвердился и женщину оставили на лечение.
Звездная дочь сильно переживает за здоровье матери, постоянно находясь с ней на связи. А также аккуратно следит за ее лечением, регулярно беседуя с лечащими врачами. К сожалению, последние несколько дней не дали никаких кардинальных результатов, врачи по-прежнему не в силах стабилизировать состояние женщины.
По словам телеведущей, Александра Ивановна очень переживает, чем может усугублять ситуацию. Любящая дочь и ее окружение изо всех сил стараются ее поддерживать, но пока это не очень получается. Не улучшающееся состояние больной препятствует ее транспортировке в столичную клинику.
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