Лера Кудрявцева поблагодарила крымских врачей за свою маму

Лера Кудрявцева благодарит крымских врачей за свою маму.

Не так давно телеведущая Лера Кудрявцева поделилась печальными новостями из своей жизни. Оказалось, что в конце августа ее маму Александру Ивановну с подозрением на инсульт госпитализировали в одну из больниц Алушты. Вскоре диагноз подтвердился и женщину оставили на лечение.

Звездная дочь сильно переживает за здоровье матери, постоянно находясь с ней на связи. А также аккуратно следит за ее лечением, регулярно беседуя с лечащими врачами. К сожалению, последние несколько дней не дали никаких кардинальных результатов, врачи по-прежнему не в силах стабилизировать состояние женщины.

По словам телеведущей, Александра Ивановна очень переживает, чем может усугублять ситуацию. Любящая дочь и ее окружение изо всех сил стараются ее поддерживать, но пока это не очень получается. Не улучшающееся состояние больной препятствует ее транспортировке в столичную клинику.

Сама Лера не отчаивается и с надеждой смотрит в будущее: «Но я верю, что все будет хорошо. Спасибо врачам, медсестрам и санитаркам за ваш труд!».