Дочь Ларисы Гузеевой удивила обнаженными фото

Сегодня, 10:40

Ольга Громова

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Дочь Ларисы Гузеевой удивила обнаженными фото
Ольга Бухарова

20-летняя Ольга Бухарова, дочь знаменитой российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, шокировала сеть провокационными фотографиями.

На снимках она запечатлена топлес - с обнаженной грудью и в черных трусиках. Фотографии при этом низкого качества и довольно вызывающие - об эстетике и красивой эротике говорить не приходится.

Ольга Бухарова очень странно позировала, констатировали поклонники. В комментариях они высказались, что такими снимками девушка дискредитирует свою знаменитую мать, пишет StarHit.

Фолловеры пишут, что дочь Ларисы Гузеевой выглядит, как «зомби» и «неадекватной». Некоторые сравнили 20-летнюю дочь актрисы с дочерью Любови Успенской Татьяной Плаксиной, которая также любит эпатировать публику смелыми фотосессиями.

Впрочем, Бухарова и Гузеева - другой случай. С матерью сложились дружеские и доверительные отношения, тогда как скандальное интервью наследницы королевы шансона вся страна обсуждала очень долго.

Напомним, что Ольга Бухарова периодически также может что-то «выкинуть». Недавно, скажем, она сбрила себе брови.

Ее мать Лариса Гузеева в молодости также многое себе позволяла, а о списке ее любовников ходили легенды. Со временем имидж актрисы изменился - из скандальной особы она превратилась в образец добродетели.

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