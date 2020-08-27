Названа причина смерти актрисы Ирины Печерниковой

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Александр Зуев

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Названа причина смерти актрисы Ирины Печерниковой

У Заслуженной артистки РСФСР Ирины Печерниковой был инфаркт, что и стало причиной ее смерти. Об этом рассказала подруга актрисы, Нина. Как она сообщила, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, о чем заявили в морге в Ростове Великом. По словам подруги, у Ирины никогда не было проблем с сердцем. Она ежегодно проходила обследование у кардиолога.  Предыдущее обследование прошло в декабре и следующее должно было состояться осенью.

Актриса Ирина Печерникова скончалась вечером 1 сентября, за день до своего 75-летнего юбилея. Она умерла, сидя за столом в своем доме под Ростовом Великим. Рядом с актрисой находилась ее подруга Нина, которая впоследствии рассказала, что смерть была мгновенной. 

15 сентября артистка должна была ехать в Москву на съемки телепрограммы к юбилею Ольги Остроумовой, а в октябре она собиралась принять участие в  съемках сериала для Первого канала. 

Ирина Печерникова родилась в 1945 году в Грозном. Затем ее семья переехала в Москву. Актриса работала в «Ленкоме», в Театре имени Маяковского, Театре на Малой Бронной и в Малом театре. 

Печерникову зрители помнят по таким фильмам, как «Доживем до понедельника», «Два капитана», «Первая любовь». 

В девяностые Печерникова впала в творческой кризис. У нее были проблемы с алкоголем. Но  ей помог с этим справиться третий муж - актер Александр Соловьев, пишет Комсомольская правда.

Они поженились в 1997 году. А в 2000 году Соловьев был найден на улице в бессознательном состоянии. Он умер в 48 лет от кровоизлияния в мозг. Но опознать артиста удалось только через несколько недель. Работник морга обратил внимание, что безымянный труп похож на актера из фильма  «Зеленый фургон». 

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