Зрители не узнали Веру Алентову в белом парике

В фильме «Москва слезам не верит» героиня, которую сыграла Вера Алентова, сказала, что в 40 лет жизнь только начинается. Судя по всему, для самой актрисы жизнь только началась после 70.

Сегодня 78-летняя Вера Алентова привлекает к себе внимание не менее, чем сорок лет назад.

Звезда советского и российского кино никогда не рассказывает о том, что стоит за ее преображениями, но, судя по слухам, актриса часто прибегает к услугам бьюти-специалистов.

Сейчас жена режиссера Владимира Меньшова считается востребованной актрисой. Она активно снимается и играет в спектаклях. На днях Вера Валентиновна вышла на сцену театра имени Пушкина в Москве, где прошла громкая премьера. Евгений Писарев представил спектакль «Ложные признания», в котором главные роли исполнили Виктория Исакова, Борис Дьяченко и Вера Алентова.

Вера Валентиновна появилась на сцене в парике платинового цвета. Во время спектакля она также выходила на сцену в облегающем спортивном костюме, в кожаных брюках и пиджаке. На моложавой и подтянутой актрисе все эти наряды смотрелись органично. Зрители, которые не сразу узнали Алентову, были удивлены талантом актрисы и ее умением быть разной. Алентова как настоящий профессионал мастерски перевоплотилась в госпожу Аргант. По мнению поклонников, в таком парике Народная артистка помолодела и посвежела.

Премьера спектакля должна была пройти еще весной, но из-за эпидемии ее пришлось отложить, пишет Woman.ru .

Вера Алентова соблюдала строгий режим самоизоляции. Она не посещала массовые мероприятия даже после снятия ограничения. А вот ее дочь Юлия Меньшова вела активный образ жизни. Она успела посетить Санкт-Петербург и Карелию.