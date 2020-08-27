Дочь Дмитрия Маликова раскритиковали за фотошоп семейных снимков

Сегодня, 00:10

Александр Зуев

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Дочь Дмитрия Маликова раскритиковали за фотошоп семейных снимков
Дочь Маликова

Дмитрий Маликов и его жена Елена Изаксон в браке воспитали сына и дочь. Их дочери Стефании 20 лет, а сыну Марку 2 года. Стефания - активный пользователь Инстаграма. Девушка довольно часто публикует снимки из своей личной жизни. Но порой она слишком увлекается фотошопом.

И вот сейчас Стеша поделилась свежим фото, на котором она позирует вместе со своими родителями.

Однако придирчивые подписчики снова раскритиковали девушку за излишний фотошоп. Они заметили, что мать Стеши, Елена, на снимке выглядит неестественно из-за обилия фильтров и редактуры. Причем некоторые подметили, что девушка искажает лицо родного человека с удивительной регулярностью.

«Перефотошопила маму!», «Мать совсем на себя не похожа, чересчур обработали лицо» - написали комментаторы.

Надо понимать, что супруге Маликова 57 лет, но в кадре она выглядит не просто моложе своего возраста, а значительно моложе.

В комментариях подписчики задали Стеше вопрос: зачем она это делает? Большинство поклонников поспешили встать на защиту Стефании и похвалили семью за то, что они проводят время вместе.

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