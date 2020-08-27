В Германии умер бывший солист группы «Фристайл» Сергей Вязовский

29 августа после продолжительной болезни скончался бывший солист группы «Фристайл» Сергей Вязовский. Он ушел из жизни в немецкой клинике, в городе Пассау. Ему было 47 лет. О смерти певца сообщила его жена Ирина. В 2015 году музыкант перенес коронарную смерть. Сергея реанимировали, но клетки его мозга были разрушены. На протяжении пяти лет мужчина находился в вегетативном состоянии. Вязовский выступал в составе группы «Фристайл» в начале 2000-х. Позже он пел в дуэте Kristallin вместе с женой.

Близкие люди вспоминают Вязовского как хорошего друга и талантливого музыканта. Сергей обладал привлекательной внешностью и отличался мощным вокалом. У артиста остались две дочери.

Прощание с Сергеем Вязовским пройдет в узком кругу из-за карантинных ограничений, пишет StarHit.ru .

Примечательно, что в минувшем году коллектив группы «Фристайл» похоронил еще одного своего вокалистка - певицу Нина Кирсо, которая скончалась, не приходя в сознание. Артистка перенесла инсульт, но после болезни так и не восстановилась.