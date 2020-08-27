Алла Пугачева в мини-юбке отвела своих двойняшек в первый класс

1 сентября Алла Пугачева была замечена в Первой Московской гимназии. Примадонна подъехала к крыльцу учебного заведения на большой машине. Певица удивила поклонников молодежным стилем одежды. Многие из них решили, что 71-летняя артистка в мини-юбке плиссе, черной блузке, косухе и синих кедах больше похожа на школьницу или студентку.

Детей рядом с Аллой Борисовной не было. Судя по всему, певица решила провести Лизу и Гарри через черный вход, чтобы те не столкнулись с вездесущей прессой.

«Школьница», «Выглядит очень молодо! Восторг», «Ножки какие, мечта!!», «Сама как старшеклассница выглядит», — написали поклонники, когда увидели фото Пугачевой в сети.

А отец двойняшек-первоклашек, Максим Галкин, рассказал, что они с женой переживали во время подготовки к 1 сентября.

Он также выложил видео с торжественной линейки.

«Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тетя, дядя и кузина, няни и друзья», — написал шоумен.

К слову, первоклассниками сегодня стали сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, Саша, дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус, Настя, а также Сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, Тимофей.