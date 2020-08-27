Бородину раскритиковали за чрезмерно короткие шорты на линейке 1 сентября

Знаменитая телеведущая Ксения Бородина сегодня вместе с мужем Курбаном Омаровым и младшей дочкой Теей отвела в школу свою 11-летнюю дочь Марусю. Семья побывала на приуроченной к 1 сентября праздничной линейке. Фото со школьного двора Бородина по устоявшейся традиции выложила у себя в Инстаграм и нарвалась на очередную порцию критики. Фанаты буквально распекли свою «Бородюлю» за неподобающий вид.
Необходимо отметить, что на школьную линейку своей дочери Ксения сама заявилась в образе школьницы. Она облачилась в белую рубашку, длинный темный пиджак, гольфы, черные брутальные туфли и шорты - уж чрезмерно короткие.
Фанаты от этого выпади в осадок.
Бородину подобные выпады разозлили, но к ним ей уж совершенно точно не привыкать. И нарядом в школу она довольна. Костюмчик не какой-то там «ноу-нейм», а от Prada. Единственное, что огорчает: полные яда комментарии испортили впечатления о празднике первого звонка.
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