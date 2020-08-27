За защиту Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев получает 10 млн рублей

Анна Бутырина, ранее работавшая с защитником Михаила Ефремова, заявила, что за свое оправдание актер должен адвокату Эльману Пашаеву 10 млн рублей. Об этом сообщает StarHit.ru.

Также девушка заявила о позиции родственников погибшего в аварии мужчины. Те больше не нуждаются в извинениях актера, как и в моральной компенсации от него по причине недостойного поведения актера и его защитника.

Сейчас Анна работает вместе с адвокатом Александром Добровинским, защищая интересы потерпевших в ДТП с Михаилом Ефремовым. Сестра артиста утверждает, что никогда не обратилась бы к Добровинскому, так как он зачастую устраивает шоу из ситуаций, а работа Эльмана Пашаева ее полностью устраивает.