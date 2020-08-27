Стало известно, как устроен арестантский быт Михаила Ефремова

Уже скоро станет известным приговор суда по делу Михаила Ефремова.

Напомним, что актер выступает обвиняемым в деле о ДТП, где погиб человек. Ефремов управлял авто в состоянии алкогольного опьянения. Известному российскому актеру грозит двенадцать лет лишения свободы. Сейчас Михаил пребывает под домашним арестом уже 80 суток.

Юристы считают, что, скорее всего, знаменитость получит срок 6-7 лет в колонии-поселении. Такие исправительные учреждения предусматривают довольно комфортные условия, ведь у заключенных есть возможность работать и даже заказывать еду из ресторана за свой счет. Также жители колонии-поселения не находятся под строгим надзором и могут часто видеться с родными, хотя спиртное там все же под запретом.

В колонии знаменитость будет иметь возможность прогуливаться на свежем воздухе. Сейчас для Ефремова непозволительная роскошь просто открыть окно или выйти на балкон. Под домом артиста дежурят поклонники и журналисты, пишет Телепрограмма. Близко общается со знаменитостью разве что его сын Никита, который часто проведывает отца. Они обсуждают книги, сериалы и футбольные матчи.

Питается Михаил Олегович соответственно с рекомендациями врача. Его рацион состоит преимущественно из запеченного мяса и овощных котлет. Закупкой продуктов занимается жена артиста.

Ефремов обязан носить электронный браслет для контроля его перемещений. Также, сообщает юрист знаменитости, для контроля ситуации вокруг громкого дела под домом актера дежурят "люди в штатском".