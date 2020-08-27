Наталья Рудова шокировала поклонников разбитым лицом

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова опубликовала в Instagram шокирующий снимок. На фото одна из самых красивых российских актрис предстала с разбитым лицом. Надо признать, фото вызывает сочувствие к нежной блондинке, которая запечатлена с синими кругами под глазами и залепленным пластырем носом.

«Кто тебя побил?», «Наташа! Испугала! Ужас какой! Страшная, избитая!», - испугались поклонники.

Но Наталья поспешила их успокоить, сообщив, что так она выглядела в школьные и институтские годы. То есть это всего лишь грим со съемок.

37-летняя актриса разместила не один снимок, а целый коллаж, состоящий из серии архивных фото. На одном снимке Наталья запечатлена с косичками и белыми бантами. На другом актриса позирует с подругой в лесу на фоне берез. На остальных фото Наталья поет в караоке, участвует в студенческих мероприятиях, отдыхает на пляже и развлекается с друзьями.

«Какая крутая у меня жизнь! Нам порой было нечего есть, но нам всегда было для чего жить!» — подписала публикацию Рудова.

Она также призналась, что любит каждый свой шрам и благодарна жизни за такой бесценный опыт. Наталья с легкостью показывает моменты из своей юности, так как не боится показаться смешной. Зачастую она выкладывает селфи без ретуши и неудачные снимки, на которых выглядит не так радужно, как в кино.