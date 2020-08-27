Наталья Рудова шокировала поклонников разбитым лицом

Сегодня, 20:00

Александр Зуев

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Наталья Рудова шокировала поклонников разбитым лицом

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова опубликовала в Instagram шокирующий снимок. На фото одна из самых красивых российских актрис предстала с разбитым лицом. Надо признать, фото вызывает сочувствие к нежной блондинке, которая запечатлена с синими кругами под глазами и залепленным пластырем носом. 

«Кто тебя побил?», «Наташа! Испугала! Ужас какой! Страшная, избитая!», - испугались поклонники.

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Ловите очередную порцию фоток из прошлого?? Какая крутая у меня жизнь!?? Нам порои? нечего было есть, но нам всегда было о чем жить! Мы набивали шишки и синяки только на своем опыте, потому-что это было Тру! Мы грызли и грызем землю без чьеи? -либо помощи! Спасибо за этот бесценныи? опыт! Я люблю свои? каждыи? шрам???? Какая же крутая штука жизнь!Никогда не останавливаи?тесь, не буксуи?те, идите вперед никого не слушая! Все у вас будет круто! ?? P.s( фото со школы и театрального , и конечно же самые замшелые стены в общаге ??????, зацените фото где я снегурка, это на кухне в общаге.Еще прошу отметить мои шикарные носик и губки, которые всегда у меня были прекрасны??Это для пабликов??. А первое фото со сьемок, это грим) Отпускаем прошлое. Двигаемся дальше ????

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Но Наталья поспешила их успокоить, сообщив, что так она выглядела в школьные и институтские годы. То есть это всего лишь грим со съемок. 

37-летняя актриса разместила не один снимок, а целый коллаж, состоящий из серии архивных фото. На одном снимке Наталья запечатлена с косичками и белыми бантами. На другом актриса позирует с подругой в лесу на фоне берез. На остальных фото Наталья  поет в караоке, участвует в студенческих мероприятиях, отдыхает на пляже и развлекается с друзьями.

«Какая крутая у меня жизнь! Нам порой было нечего есть, но нам всегда было для чего жить!» — подписала публикацию Рудова. 

Она также призналась, что любит каждый свой шрам и благодарна жизни за такой бесценный опыт. Наталья с легкостью  показывает  моменты  из своей юности, так как не боится показаться смешной. Зачастую она выкладывает селфи без ретуши и неудачные снимки, на которых  выглядит не так радужно, как в кино. 

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