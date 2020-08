Наталья Рудова шокировала поклонников разбитым лицом

View this post on Instagram

Ловите очередную порцию фоток из прошлого?? Какая крутая у меня жизнь!?? Нам порои? нечего было есть, но нам всегда было о чем жить! Мы набивали шишки и синяки только на своем опыте, потому-что это было Тру! Мы грызли и грызем землю без чьеи? -либо помощи! Спасибо за этот бесценныи? опыт! Я люблю свои? каждыи? шрам???? Какая же крутая штука жизнь!Никогда не останавливаи?тесь, не буксуи?те, идите вперед никого не слушая! Все у вас будет круто! ?? P.s( фото со школы и театрального , и конечно же самые замшелые стены в общаге ??????, зацените фото где я снегурка, это на кухне в общаге.Еще прошу отметить мои шикарные носик и губки, которые всегда у меня были прекрасны??Это для пабликов??. А первое фото со сьемок, это грим) Отпускаем прошлое. Двигаемся дальше ????