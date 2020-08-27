Марина Анисина рассказала о неудачах в личной жизни

Сегодня, 17:10

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Марина Анисина рассказала о неудачах в личной жизни

Известная российская и французская фигуристка Марина Анисина, супруга актера Никиты Джигурды, рассказала об интересных подробностях своей жизни с артистом. Об этом сообщает StarHit.ru.

Спортивная карьера всегда была для артистки всем. Уже с двухлетнего возраста девушка постоянно видела на льду своих родителей, что породило любовь к ледовой арене и танцам. В 90-х годах спортсменка участвовала в первом серьезном соревновании. Ее партнером по танцам в то время был Илья Авербух. Дважды этот дуэт завоевывал сердца зрителей и золотые медали на международных соревнованиях. Через какое-то время пара распалась.

Никиту Джигурду Марина повстречала, будучи участницей ледового шоу на "Первом". Супруги вместе уже 12 лет. Артистка рассказала, что в их браке была как тирания, так и масса романтики.

Однако сегодня артистка известна не только в России, но и во всем мире. После распада ее танцевальной пары в начале 90-х годов девушка уехала за границу, чтобы искать достойного партнера по фигурному катанию. После долгих поисков Анисина решила заняться и личной жизнью. В интервью она рассказала о романе с принцем Монако Альбером. Однако узами брака пара не скрепилась. С Никитой Джигурдой она познакомилась после этих отношений. Он очаровал ее чтением прекрасных стихов и признаниями в любви так, как не смог бы никто другой. Но спустя годы спортсменка заявила, что не считает их брак идеальным.

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