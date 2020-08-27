Дмитрий Дибров вышел на пенсию и рассказал о ее размере

В эфире передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ телеведущий Дмитрий Дибров поделился размером своих пенсионных выплат (ранее стало известно, что в августе Дмитрий стал пенсионером).

Дибров рассказал, что в его трудовой книжке ни разу не прерывался стаж. Официальная пенсия ведущего равна 33 тысячам рублей, однако Дмитрий считает справедливым размер своего пособия.

В этом же году на пенсию вышел и Леонид Якубович, размер пособия которого равен 23 тысячам рублей.

Также в 2020 году стали известны размеры пенсии Евгения Петросяна (20 тыс. рублей), Юрия Лозы (12 тыс. рублей), Бориса Грачевского (27 тыс. рублей) и Александра Панкратова-Черного (44 тыс. рублей).