Кинокритики назвали список фильмов с реальными сценами секса

Сцены эротики достаточно часто встречаются в мировом кинематографе. Некоторые режиссеры, которые снимают подобные картины, гордятся тем, что актеры в их фильмах не имитируют сцены секса, а занимаются любовью по-настоящему.

Кинокритики решили подсчитать количество фильмов с реальными постельными сценами.

Среди таких картин они выделили фильм режиссера Ларса фон Триера «Нимфоманка». Этот фильм буквально напичкан откровенными кадрами. Шайа Лабаф, исполняющий одну из ролей, согласился сниматься в откровенных сценах без дублера. Режиссер фильма решился на следующий трюк: интимные части были поставлены порноактерами, а затем их лица заменили на изображения персонажей с помощью программы.

Второе место досталось фильму «Отголоски прошлого», в котором рассказывается о сложных отношениях Сальвадора Дали и Фредерико Гарсия Лорка. В фильме актеру Роберту Паттинсону пришлось заняться мастурбацией, чтобы максимально реалистично изобразить оргазм. Третью позицию критики отвели фильму «Калигула» скандального режиссера Тинто Брасса. В картину были включены порнографические моменты, но режиссера об этом не уведомили. Автором этого замысла является Боб Гуччионе, продюсер фильма, издатель эротического журнала Penthouse.

Показ киноленты «Бурый кролик» режиссера Винсента Галло обернулся настоящим провалом на Каннском фестивале. Многие зрители просто освистали картину с реалистичным сексом и покинули зал. Зато кинокритики приметили фильм с непристойностями и поместили его на четвертое место.

Эротический хоррор режиссера Ларса фон Триера «Антихрист» оказалась на пятом месте. В фильме есть сцена секса мужа и жены. Это картина тоже примечательна тем, что в постельных сценах авторы фильма не использовали дублеров.

Главная героиня эротической мелодрамы «Спи со мной» режиссера Клемента Вирго встречается с мужчинами только на одну ночь. Но фильм примечателен не только сюжетом, но и тем, что секс в нем максимально реалистичный, поэтому мелодраму тоже включили в рейтинг.

Замыкает список фильм режиссера Джона Кэмерона Митчелла «Клуб Shortbus», в котором все оргазмы настоящие.