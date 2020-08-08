Дуэйн Джонсон возглавил список самых богатых актеров по версии Forbes

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира. Согласно данным издания, десять актеров из списка за год заработали в общей сложности 545,5 миллионов долларов.

Во главе списка оказался Дуэйн Джонсон, заработавший за год более 87,5 миллионов долларов.

Джонсон получил от Netflix 23,5 миллиона долларов за роль в фильме «Красное уведомление» и заработал на товарах Project Rock производства компании Under Armour.

Следом за ним в рейтинге идет Райан Рейнольдс, который за год разбогател на 71,5 миллиона долларов. Картина от Netflix «Призрачная шестерка» позволила актеру заработать 20 миллионов долларов. Третье место отвели Марку Уолбергу, который стал богаче на 58 миллионов долларов. Фильм «Правосудие Спенсера» с его участием занял третье место по числу просмотров среди картин производства Netflix, пишет Forbes .

Четвертое место у Бена Аффлека (55 миллионов долларов), а пятое занял Вин Дизель (54 миллиона долларов). В рейтинге оказался и индийский актер Акшай Кумар с 48,5 миллиона долларов. Актер Болливуда заработал значительную сумму на рекламе различных товаров.