Михаил Ефремов в реанимации Боткинской больницы: предварительно у него диагностирован инсульт

Актера Михаила Ефремова госпитализировали в реанимацию Боткинской больницы Москвы прямо из здания Пресненского суда. Его состояние оценивается как тяжелое. Предварительно у него диагностировали инсульт.

Сегодня, 11 августа, должно было состояться слушание по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Перед заседанием ему стало плохо и он потерял сознание. Медики заподозрили у него предынфарктное или предынсультное состояние и настояли на госпитализации, передает РИА Новости. Из суда его выносили на носилках.

В связи с госпитализацией обвиняемого слушание перенесли на утро среды.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщило, что у Михаила Ефремова подозревают инсульт.

«Предварительный диагноз - острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу. Пока диагноз под вопросом», - рассказал собеседник.

Напомним, Михаилу Ефремову инкриминируют смертельное ДТП. Оно было совершено вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. По версии следствия, актер выехал на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, на котором ехал Сергей Захаров. Он умер той же ночью.

Экспертиза показала, что Михаил Ефремлв во время ДТП был пьян. В его крови обнаружились и следы наркотиков.

По версии следствия, 8 июня вечером он выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон службы доставки. Водитель фургона умер в больнице в ту же ночь. В момент ДТП Ефремов был пьян, сообщало следствие, ссылаясь на результаты экспертизы. После задержания актер вину признал, но потом начал ее отрицать, ссылаясь на то, что не помнит день аварии.