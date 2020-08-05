Исполнительница песни «Ягода-малина» находится в коме в тяжелом состоянии

Эстрадная певица Валентина Легкоступова, получила тяжелую травму головы и впала в кому.

На данный момент певица с отеком головного мозга находится в крайне тяжелом состоянии. С пробитой головой и множеством синяков в собственной квартире Легкоступову обнаружила ее дочь. На тот момент с певицей находился ее супруг, Юрий Фирсов.

По предварительным данным, супружеская пара на протяжении нескольких дней употребляла алкоголь. Они не выходили на связь с родными. Дочь исполнительницы "Ягоды-малины" вызвала бригаду скорой помощи, после чего супруги были госпитализированы в наркологическую клинику. Фирсов сбежал из медучреждения. Состояние звезды резко ухудшилось, и она впала в кому.

Легкоступова была переведена в другую больницу, где ей провели хирургическую операцию. Сбежавший муж певицы сейчас находится в розыске.

Родственники рассказали, что Юрий Фирсов стал третьим супругом знаменитости в июле этого года. Известно, что у него есть свой собственный яхт-бизнес. Пара познакомилась в Сети. На данный момент яхтсмен является главным подозреваемым в случившемся.