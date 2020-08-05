Адвокат отыскал видео, доказывающее, что Михаил Ефремов был за рулем после ДТП

Адвокат семьи Сергея Захарова, который погиб в результате аварии с участием актера Михаила Ефремова, отыскал видео, на котором запечатлены первые секунды после ДТП. На нем четко запечатлен артист, вышедший из машины. Кроме него салон больше никто не покидал.

«На минувшей неделе я говорил, что есть свидетели, которые видели и запомнили, кто именно выходил из машины господина Ефремова со стороны водительского сидения. Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю Михаилу Ефремову выйти из своего авто», - цитирует Добровинского ТАСС.

На видео, которое представил адвокат, можно увидеть, как после происшествия на Смоленской в Москве к автомобилю актера Михаила Ефремова подбегают несколько человек. Часть людей ставят на колеса опрокинувшийся автомобиль Сергея Захарова.

Адвокат Михаил Ефремова, усомнился в том, что за рулем машины, которая протаранила фургон водителя Захарова, был именно актер. Он также сделал заявление о том, что располагает доказательствами невиновности автора проекта «Гражданин Поэт».

Ефремов свою вину в ДТП не признает, поскольку якобы ничего не помнит. Напомним, экспертиза показала, что на момент аварии он был в состоянии алкогольного опьянения. Также в его крови были найдены следы наркотиков.

Дело актера Ефремова рассматривает Пресненский суд Москвы.







