Адвокат Гордона прокомментировала слухи о романе телеведущего с Барановской

Александр Гордон после шести лет брака развелся с 26-летней Нозанин Абдулвасиевой. Как отметила его адвокат, Жанна Маргулис, телеведущий расстался с матерью своих двоих детей - 6-летнего Александра и 3-летнего Федора - без скандала и взаимных обвинений. Для Гордона это был четвертый брак, а для Нозы - первый

Сразу после развода супругов СМИ приписали Гордону роман с партнершей по шоу Юлии Барановской. Поговаривают, что эти отношения и послужили причиной расторжения брака. Однако Жанна Маргулис посмеялась над подобными слухами. Она также рекомендовала сочинителям сплетен пересмотреть сериалы «Богатые тоже плачут», «Никто, кроме тебя», «Моя вторая мама», а лучше «Санта-Барбара». Наряду с этим Маргулис отметила, что ее поражает неосведомленность СМИ.

Кстати, ранее Юлия Барановская не раз высмеивала предположения о том, что она связана с Гордоном романтическими отношениями.

Слухи о новом романе Гордона стали появляться из-за того, что телеведущий не стал давать комментарии по поводу причин развода, пишет Комсомольская правда . Если бы он рассказал, почему решил расстаться с женой, то его личная жизнь не стала бы обрастать нелепыми домыслами и слухами.