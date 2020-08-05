Дочь Леонида Якубовича рассказала о проблемах в семье

Сегодня, 13:37

Александр Зуев

0

Image 16+
Дочь Леонида Якубовича рассказала о проблемах в семье

Дочь популярного телеведущего Леонида Якубовича, Варвара, часто публикует в Инстаграме посты с философскими рассуждениями. С недавних пор девушка стала рассказывать о своем звездном семействе.

Сегодня Варавара раскрыла секрет своей семьи. Она сообщила о том, что у ее родителей не раз происходил кризис в отношениях. По словам девушки,  проблемы стали возникать еще до ее рождения, но супругам удалось найти общий язык. 

«За последние 22 года было много ссор, несостыковок, обид и недопониманий», — признается Варвара.

Дочь телеведущего рассуждает о том, что в жизни можно встретить незнакомых людей, с которыми можно найти общий язык за несколько  минут общения, а есть родственники, к которым испытываешь  неприязнь.

По словам Варвары, ее отцу, Леониду Якубовичу, и матери, Марине Видовой, нужен был решительный шаг, чтобы добиться взаимопонимания и пойти на сближение. Они это сделали и остались довольны достижением, считает девушка. При этом она признает, что характер у ее звездного отца непростой и мама ему не уступает. По словам Варвары, сама она тоже  не подарок.

Ранее Леонид Якубович как-то признался, что он давно живет с женой порознь. Причиной этому является тот факт, что он занят на съемках и других телепроектах. Ему приходится оставаться в городской квартире, так как не хватает времени, чтобы добраться до загородного дома в Подмосковье, пишет StarHit.ru.

Телеведущий, который в конце июля отметил 75-летие, также сказал, что  в последнее время он усердно занимается спортом, благодаря чему сбросил лишние килограммы. Бессменный ведущий шоу «Поле чудес»  занимается различными телевизионными проектами, успел написать киносценарий и на покой уходить не торопится. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Алексей Чумаков ответил недоброжелателям на обвинение в тирании

5-08-2020, 20:56

Анастасия Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов

5-08-2020, 15:38

Бывшая модель Кэти Прайс показала кривые зубы

5-08-2020, 14:07

Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось

5-08-2020, 12:54

Евгений Петросян активно занимается спортом ради молодой жены

5-08-2020, 09:14

Наряды Юлии Началовой попали в коллекцию историка моды Александра Васильева

5-08-2020, 08:03

Песня Укупника про мастурбацию провалилась бы в современной России

4-08-2020, 09:56

Начались съемки нового сезона комедийного сериала «Универ»

3-08-2020, 17:27

Елизавета Боярская задолжала соседям более 200 тысяч рублей за потоп

3-08-2020, 14:31

Фильм «Побег из Претории» возглавил российский прокат в прошедшие выходные

3-08-2020, 11:55

Ахеджакова раскритиковала уход Гармаша из «Современника»

2-08-2020, 22:49

22-летняя дочь Сергея Бодрова вышла замуж за актера

2-08-2020, 12:27

Охлобыстин заявил, что адвокат «загипнотизировал» Ефремова

1-08-2020, 14:26

Косметолог раскрыла секрет молодости 71-летней Пугачевой

1-08-2020, 08:33

Руслан Белый заявил, что Comedy Club теряет позиции

31-07-2020, 14:35

Накануне появления информации о романе Меган Маркл с принцем Гарри данные об актрисе в открытых источниках отредактировали

31-07-2020, 12:19

Знакомый Пугачевой прокомментировал информацию о ее разводе с Галкиным

30-07-2020, 23:35

Российские зрители назвали лучшие сериалы 2020 года

30-07-2020, 22:26

Максим Фадеев опубликовал фото 32-летней давности

30-07-2020, 21:58

Стало известно, что Илон Маск судился с Эмбер Херд из-за замороженных эмбрионов

30-07-2020, 21:57

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров