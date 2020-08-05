Дочь Леонида Якубовича рассказала о проблемах в семье

Дочь популярного телеведущего Леонида Якубовича, Варвара, часто публикует в Инстаграме посты с философскими рассуждениями. С недавних пор девушка стала рассказывать о своем звездном семействе.

Сегодня Варавара раскрыла секрет своей семьи. Она сообщила о том, что у ее родителей не раз происходил кризис в отношениях. По словам девушки, проблемы стали возникать еще до ее рождения, но супругам удалось найти общий язык.

«За последние 22 года было много ссор, несостыковок, обид и недопониманий», — признается Варвара.

Дочь телеведущего рассуждает о том, что в жизни можно встретить незнакомых людей, с которыми можно найти общий язык за несколько минут общения, а есть родственники, к которым испытываешь неприязнь.

По словам Варвары, ее отцу, Леониду Якубовичу, и матери, Марине Видовой, нужен был решительный шаг, чтобы добиться взаимопонимания и пойти на сближение. Они это сделали и остались довольны достижением, считает девушка. При этом она признает, что характер у ее звездного отца непростой и мама ему не уступает. По словам Варвары, сама она тоже не подарок.

Ранее Леонид Якубович как-то признался, что он давно живет с женой порознь. Причиной этому является тот факт, что он занят на съемках и других телепроектах. Ему приходится оставаться в городской квартире, так как не хватает времени, чтобы добраться до загородного дома в Подмосковье, пишет StarHit.ru .

Телеведущий, который в конце июля отметил 75-летие, также сказал, что в последнее время он усердно занимается спортом, благодаря чему сбросил лишние килограммы. Бессменный ведущий шоу «Поле чудес» занимается различными телевизионными проектами, успел написать киносценарий и на покой уходить не торопится.