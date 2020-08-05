Филипп Киркоров похвастался кроссовками за 7 млн рублей

Певец Филипп Киркоров, который известен как любитель ярких образов и фешен-новинок, похвастался перед своими подписчиками в Инстаграме удачной покупкой - кроссовками Dior x Nike стоимостью в семь миллионов рублей. Поп-король российской эстрады, который в последние годы увлекся молодежной модой, не забыл сделать фото своей покупки.

По словам певца, первоначальная стоимость Air Jordan 1 OG составляла $2 тысячи - около 147 тысяч рублей, но перекупщики предлагают кроссовки по цене в $100 тысяч - где-то 7,36 млн.

Судя по всему, Филипп не испытывает финансовых трудностей. Кстати, во время пандемии певец начал распродажу своих нарядов в онлайн-магазине.

Подписчики Киркорова были удивлены таким тратам. Кто-то из пользователей язвительно прокомментировал новость о покупке словами «нищие артисты». Другие подписчики упомянули, что недавно Киркоров отдохнул вместе с детьми в Греции, отправившись на заграничный курорт на частном самолете.

Но некоторые пользователи сочли, что звезда такой величины может позволить себе носить стильную обувь совместного производства брендов Dior и Nike, ведь певец заработал эти деньги благодаря своему таланту. Но в целом подписчиков это фото очень разозлило. Они назвали подобную покупку безумием.

«С ума посходили, что ли?», «И к чему этот коллаб, хвастовство или кто-то с жиру бесится», — написали комментаторы.

Ранее такие же кроссовки приобрела продюсер Яна Рудковская, которая еще успела купить сумку Dior. Надо сказать, за кроссовками Air Jordan 1 OG, которых выпущено 15 000 пар, охотятся многие знаменитости.

Заметим, что треть экземпляров была отправлена постоянным клиентам Dior, а за остальными 10 000 пять миллионов человек стоят в очереди.