Филипп Киркоров похвастался кроссовками за 7 млн рублей

Сегодня, 09:34

Александр Зуев

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Филипп Киркоров похвастался кроссовками за 7 млн рублей

Певец Филипп Киркоров, который известен как любитель ярких образов и фешен-новинок, похвастался перед своими подписчиками в Инстаграме удачной покупкой - кроссовками Dior x Nike стоимостью в семь миллионов рублей. Поп-король российской эстрады, который в последние годы увлекся молодежной модой, не забыл сделать фото своей покупки.

По словам певца, первоначальная стоимость Air Jordan 1 OG составляла $2 тысячи - около 147 тысяч рублей, но перекупщики предлагают кроссовки по цене  в $100 тысяч - где-то  7,36 млн. 

Судя по всему,  Филипп не  испытывает финансовых трудностей. Кстати, во время пандемии певец начал распродажу своих нарядов в онлайн-магазине.

Подписчики Киркорова  были удивлены таким тратам. Кто-то из пользователей язвительно прокомментировал новость о покупке  словами «нищие артисты». Другие подписчики упомянули, что недавно Киркоров отдохнул вместе с детьми в Греции, отправившись на заграничный курорт на частном самолете.

Но некоторые пользователи сочли, что звезда такой величины может позволить себе носить стильную обувь совместного производства брендов Dior и Nike, ведь певец заработал эти деньги благодаря своему таланту. Но в целом подписчиков это фото очень разозлило. Они назвали подобную покупку безумием.

«С ума посходили, что ли?», «И к чему этот коллаб, хвастовство или кто-то с жиру бесится», — написали комментаторы.

Ранее такие же кроссовки приобрела продюсер Яна Рудковская, которая еще успела купить сумку Dior.  Надо сказать, за кроссовками Air Jordan 1 OG,  которых  выпущено 15 000 пар, охотятся многие знаменитости.

Заметим, что треть экземпляров была отправлена постоянным клиентам Dior, а за остальными 10 000 пять миллионов человек стоят в очереди.

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