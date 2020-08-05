Филипп Киркоров похвастался кроссовками за 7 млн рублей

Певец Филипп Киркоров, который известен как любитель ярких образов и фешен-новинок, похвастался перед своими подписчиками в Инстаграме удачной покупкой - кроссовками Dior x Nike стоимостью в семь миллионов рублей. Поп-король российской эстрады, который в последние годы увлекся молодежной модой, не забыл сделать фото своей покупки.
По словам певца, первоначальная стоимость Air Jordan 1 OG составляла $2 тысячи - около 147 тысяч рублей, но перекупщики предлагают кроссовки по цене в $100 тысяч - где-то 7,36 млн.
Судя по всему, Филипп не испытывает финансовых трудностей. Кстати, во время пандемии певец начал распродажу своих нарядов в онлайн-магазине.
Подписчики Киркорова были удивлены таким тратам. Кто-то из пользователей язвительно прокомментировал новость о покупке словами «нищие артисты». Другие подписчики упомянули, что недавно Киркоров отдохнул вместе с детьми в Греции, отправившись на заграничный курорт на частном самолете.
Но некоторые пользователи сочли, что звезда такой величины может позволить себе носить стильную обувь совместного производства брендов Dior и Nike, ведь певец заработал эти деньги благодаря своему таланту. Но в целом подписчиков это фото очень разозлило. Они назвали подобную покупку безумием.
Ранее такие же кроссовки приобрела продюсер Яна Рудковская, которая еще успела купить сумку Dior. Надо сказать, за кроссовками Air Jordan 1 OG, которых выпущено 15 000 пар, охотятся многие знаменитости.
Заметим, что треть экземпляров была отправлена постоянным клиентам Dior, а за остальными 10 000 пять миллионов человек стоят в очереди.
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