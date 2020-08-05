62-летний Валерий Сюткин в четвертый раз стал отцом

62-летний певец Валерий Сюткин в четвертый раз стал отцом. Он и его 45-летняя супруга Виола давно мечтали о втором совместном ребенке. Еще в начале этого года Валерий предрек рождение наследника до конца 2020-го.

«Мне не важно, мальчик родится или девочка, буду рад любому», - написал как-то певец.

Супруги и думать не хотели о суррогатной матери. Они не могли поверить в свое счастье, когда узнали, что скоро снова станут родителями. Однако об этом Валерий и Виола не стали распространяться. А чтобы находиться подальше от посторонних глаз, последние месяцы супруги провели в загородном доме. Жена артиста не появлялась на публике и не демонстрировала свой животик. К счастью, беременность протекала спокойно. Валерий, как и всегда, проявил себя как заботливый муж. Загаданное сбылось. Малыш родился в столичной элитной клинике 9 августа.

Бывший солист группы «Браво» решил отметить это радостное событие. Он публиковал фото новорожденного, но закрыл лицо малыша смайликом.

Кстати, от первого брака у Валерия есть дочь Елена и внучка Василиса, а от второго — сын Максим. В браке с Виолой у музыканта родилась дочь, которой сейчас 24 года. Девушка уже окончила вуз и сейчас она - исполнительный продюсер фестиваля искусств «Черешневый лес».

С Виолой музыкант познакомился в 90-х. Девушку приняли на работу в группу «Браво». Вначале Виола не отвечала взаимностью на знаки внимания со стороны Валерия, что очень возмущало музыканта. Но в итоге он сумел покорить сердце неприступной красавицы. На момент, когда они решили зарегистрировать брак, Виоле было всего 17, а Валерию — 35. Валерий и Виола живут счастливо на протяжении 27 лет, пишет StarHit.ru. Но, как и в каждом союзе, и в их семье случаются разногласия: супруги частенько ссорятся и могут даже сутки не общаться друг с другом.