62-летний Валерий Сюткин в четвертый раз стал отцом

Сегодня, 08:55

Александр Зуев

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62-летний Валерий Сюткин в четвертый раз стал отцом

62-летний певец Валерий Сюткин в четвертый раз стал отцом. Он и его 45-летняя супруга Виола давно мечтали о втором совместном ребенке. Еще в начале этого года Валерий предрек рождение наследника до конца 2020-го. 

«Мне не важно, мальчик родится или девочка, буду рад любому», - написал как-то певец.

Супруги и думать не хотели о суррогатной матери. Они не могли поверить в свое счастье, когда узнали, что скоро снова станут родителями. Однако об этом Валерий и  Виола  не стали распространяться. А чтобы находиться  подальше от посторонних глаз,  последние месяцы супруги провели в загородном доме. Жена артиста не появлялась на публике и не демонстрировала свой  животик. К счастью, беременность протекала  спокойно. Валерий, как и всегда, проявил себя как  заботливый муж. Загаданное сбылось. Малыш родился в столичной элитной клинике 9 августа.

Бывший солист группы «Браво» решил отметить это радостное событие.  Он публиковал фото новорожденного, но закрыл лицо малыша смайликом.

Кстати, от первого брака у Валерия есть дочь Елена и внучка Василиса, а от второго — сын Максим. В браке с Виолой у музыканта родилась дочь, которой сейчас 24 года. Девушка уже окончила вуз и сейчас она - исполнительный продюсер фестиваля искусств «Черешневый лес». 

С Виолой музыкант познакомился в 90-х. Девушку приняли на работу в группу «Браво». Вначале Виола не отвечала взаимностью на знаки внимания со стороны Валерия, что очень возмущало музыканта. Но в итоге он сумел покорить сердце неприступной красавицы. На момент, когда они решили зарегистрировать брак, Виоле было всего 17, а Валерию — 35.  Валерий и Виола живут счастливо на протяжении 27 лет, пишет StarHit.ru. Но, как и в каждом союзе, и в их семье случаются разногласия: супруги частенько ссорятся и могут даже сутки не общаться друг с другом. 

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