В семье вдовца Юлии Норкиной ожидается пополнение

У вдовца Юлии Норкиной, телеведущего Андрея Норкина, вскоре появится внук или внучка. Его дочь ждет ребенка.

У телеведущего программы «Место встречи», Андрея Норкина, летом этого года умерла супруга. Ведущая радио «Комсомольская правда» ушла из жизни 4 июня. После смерти жены у Норкина осталось два сына. Известно, что мальчиков забрали из роддома, поскольку их мать от них отказалась. Также у телеведущего есть дочь Александра. Девушка работает вместе со своим отцом. Сейчас она беременна вторым ребенком. На своей странице в Instagram Александра опубликовала видео, на котором заметен её округлившийся живот. Подписчики отозвались добрыми пожеланиями здоровья и благополучия.