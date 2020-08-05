Охлобыстин и Асмус станут ведущими шоу «Золото Геленджика» на ТНТ

Сегодня, 18:56

Александр Зуев

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Охлобыстин и Асмус станут ведущими шоу «Золото Геленджика» на ТНТ

Иван Охлобыстин и Кристина Асмус станут ведущими экстремального шоу на телеканале ТНТ «Золото Геленджика». Соведущим выступит Тимур Родригез.

В релизе нового проекта, который является аналогом знаменитого «Форта Баярда», уточняется, что идея проведения шоу принадлежит японскому режиссеру Такеши Китано. Еще в 1986 году он задумался о проведении массовых соревнований. Эту идею взяли на вооружение российские продюсеры и создали шоу, адаптированное под российские реалии.  Для шоу уже строят огромный парк развлечений.

Участниками проекта, который называют «массовой сумасшедшей эстафетой на выживание», станут тысячи человек в возрасте от 18 до 88 лет из 85 регионов страны. Они будут бороться за приз -  килограммовый слиток золота. А для этого им предстоит пройти множество экстремальных препятствий.

Шоу, которое будет «жестче» известного «Форда Баярда», выйдет на ТНТ уже в следующем месяце.

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