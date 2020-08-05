Брошенная жена дала Аршавину шанс

Сегодня, 14:34

Александр Зуев

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Брошенная жена дала Аршавину шанс

Известный футболист, заслуженный мастер спорта России Андрей Аршавин оказался плохим отцом. Он не общается с бывшей женой Алисой и маленькой дочерью Есеней с момента развода, который состоялся полтора года назад. Мало того, футболист, сделавший головокружительную карьеру, требует, чтобы его бывшая супруга с тремя детьми освободила дом, который оформлен на его мать. Кстати, мама спортсмена, Татьяна Ивановна, выступает истцом в Петербургском суде.

Алиса Казьмина готова говорить с бывшим мужем, но считает, что тот попал под влияние друзей. 

«Сама идти на контакт после всего я не пыталась, но ему могу дать такую попытку», – заявила Алиса. 

Известно, что Аршавин ушел от беременной его третьим ребенком гражданской супруги Юлии Барановской к роскошной брюнетке Алисе Казьминой, у которой уже было двое детей от предыдущих отношений. Роман с новой возлюбленной завершился заключением брака, в котором у супругов родилась дочь Есеня. Но этот брак также не был продолжительным, пишет dni.ru. 

По мнению Казьминой, Андрей видится со своими детьми от Барановской редко и ради имиджа.  Как отметила Алиса, Аршавину на детей  плевать. По словам Алисы, когда они жили вместе, Андрей говорил, что любимей ее не будет, но случился развод, который все разрушил и сломал ее жизнь. Известно, что перед разводом Казьмина как-то сказала, что устала от постоянных измен мужа.

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