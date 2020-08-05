Саша Грей рассказала, почему решила сниматься в порно

Сегодня, 14:10

Анна Морозова

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Саша Грей рассказала, почему решила сниматься в порно
Актриса Саша Грей

Бывшая порноактриса Саша Грей в интервью рассказала о причинах своего желания сниматься в порно. Стримерша объяснила это решение своей мотивацией победить стереотипы, которые связаны с сексуальностью женщины.

Грей призналась, что пришла в порноиндустрию не за деньгами. Она также отметила, что за свою карьеру научилась воспринимать вещи в контексте бизнеса. Актриса рассказала, что ей захотелось режиссировать свои фильмы, потому что ее первая деятельность не принесла успеха.

Грей утверждает, что ее целью была борьба с распространенным в обществе мнением о том, что приемлемо для женщины в сексуальном плане. Актриса отметила, что это касается не только женщин и секса, а это о том, что каждый имеет право на свое мнение, голос и самовыражение.

Знаменитость подчеркнула, что не все должны идти по этому пути.

«Я надеюсь, что благодаря этому у людей пропадет потребность стыдиться и извиняться, и они обретут силу и свободу», - заявила Грей.

Актриса подчеркнула, что мужчины могли всегда позволять себе это, в отличие от женщин.

Порнокарьера Саши Грей началась, когда ей было 18 лет. Она завоевала много престижных в порноиндустрии премий. В 2011 году знаменитость сообщила, что покидает порно. После этого американка написала несколько книг. Она стала заниматься общественной деятельностью и проводить игровые стримы.

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