Бывшая супруга Меладзе высмеяла мужчин за «охоту» на молодых девушек

«Нет повести печальнее на свете, чем повесть» .....о стареющем Ромео... Сколько их бедных вокруг! Безусловно, есть и нормальные мужчины, но этот типаж особо вычленяет мои? глаз. Попробую описать как выглядит сеи? персонаж. Внешне это всегда тщательно напомаженныи? чел. Ему как правило 45+ и он в агрессивнои? форме пережил (а вернее не пережил) кризис среднего возраста. Он тревожен и напуган перспективои? самого себя. Он носитель всяческих синдромов: «Дориана Грея», «Питера Пэна», «Дона Жуана», «Казановы» и т.д. Общее в этих диагнозах только одно-разная степень контузии пациента. Все мысли о физиологии и крутятся ниже пояса. Он ежедневно доказывает самому себе что «не барахло» и с возрастом похож на плохую копию себя в молодости. В голове только одно: «А вдруг не смогу...?» Отсюда отрицание ровесниц ( как самого себя) и погоня за подружками дочери. Тезис его жизни: «О секс-ты мир!» Одет по моде, в бренды, любит красныи? (машина, беи?сболка,кроссовки). На руках часы большого диаметра и толщинои? не менее 1 см. Взгляд бегающии?, долго ни на чем не сосредотачивается. Часто страдает дефицитом внимания и реагирует только на «фотовспышки» т.е. на что-то громкое, яркое, динамичное. В соотношении «форма/содержание» его интересует строго форма. И если вы заикне?тесь что-то про душу, то он ни разу не про это. Интересует его в женщине лишь фасад, да и сам он пуст как «ночная ваза». Единственное хобби- физкультура, а иногда и без этого. Духовные практики и интеллектуальные высоты ему тоже неподвластны. Одним словом, нырять там некуда. Но распознать такое «сокровище» не всегда просто. Этот тип умеет прекрасно «пускать пыль в глаза». Женщина может годами работать над отношениями в надежде переделать беднягу, а оставшись одна еще? долго будет искать ответы в себе, где же оступилась. А искать, если честно, просто нечего. Даже если женщина умница-разумница, красавица-раскрасавица итог будет тот же по однои? простои? причине, что вы имеете дело с деструктивным человеком от которого нужно бежать куда-подальше и чем быстрее тем здоровее. ??