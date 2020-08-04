Бывшая супруга Меладзе высмеяла мужчин за «охоту» на молодых девушек

Бывшая жена Валерия Меладзе, Ирина Малухина, опубликовала пост в своем Instagram. В нем она высмеяла мужчин, которые охотятся за юными девушками. Ирина также опубликовала серию снимков мужчин в возрасте от 45 лет в компании молодых спутниц. По словам Ирины, такое нелепое зрелище у нее вызывает жалость.
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«Нет повести печальнее на свете, чем повесть» .....о стареющем Ромео... Сколько их бедных вокруг! Безусловно, есть и нормальные мужчины, но этот типаж особо вычленяет мои? глаз. Попробую описать как выглядит сеи? персонаж. Внешне это всегда тщательно напомаженныи? чел. Ему как правило 45+ и он в агрессивнои? форме пережил (а вернее не пережил) кризис среднего возраста. Он тревожен и напуган перспективои? самого себя. Он носитель всяческих синдромов: «Дориана Грея», «Питера Пэна», «Дона Жуана», «Казановы» и т.д. Общее в этих диагнозах только одно-разная степень контузии пациента. Все мысли о физиологии и крутятся ниже пояса. Он ежедневно доказывает самому себе что «не барахло» и с возрастом похож на плохую копию себя в молодости. В голове только одно: «А вдруг не смогу...?» Отсюда отрицание ровесниц ( как самого себя) и погоня за подружками дочери. Тезис его жизни: «О секс-ты мир!» Одет по моде, в бренды, любит красныи? (машина, беи?сболка,кроссовки). На руках часы большого диаметра и толщинои? не менее 1 см. Взгляд бегающии?, долго ни на чем не сосредотачивается. Часто страдает дефицитом внимания и реагирует только на «фотовспышки» т.е. на что-то громкое, яркое, динамичное. В соотношении «форма/содержание» его интересует строго форма. И если вы заикне?тесь что-то про душу, то он ни разу не про это. Интересует его в женщине лишь фасад, да и сам он пуст как «ночная ваза». Единственное хобби- физкультура, а иногда и без этого. Духовные практики и интеллектуальные высоты ему тоже неподвластны. Одним словом, нырять там некуда. Но распознать такое «сокровище» не всегда просто. Этот тип умеет прекрасно «пускать пыль в глаза». Женщина может годами работать над отношениями в надежде переделать беднягу, а оставшись одна еще? долго будет искать ответы в себе, где же оступилась. А искать, если честно, просто нечего. Даже если женщина умница-разумница, красавица-раскрасавица итог будет тот же по однои? простои? причине, что вы имеете дело с деструктивным человеком от которого нужно бежать куда-подальше и чем быстрее тем здоровее. ??
Женщина считает, что в молодых девушках мужчин привлекает только внешность. Она также добавила, что такие мужчин избегают своих сверстниц. Ирина уверена, что такой «экземпляр» доказывает сам себе, что он «еще может». Не исключено, что все это Ирина отнесла и к своему бывшему супругу Меладзе, который променял ее на девушку помоложе.
Так случилось, что Валерий Меладзе и Ирина Малухина заключали брак дважды. В 1989 году они поженились в первый раз. Однако им пришлось развестись ради московской прописки. В 1998 году они снова поженились, а в 2014 году снова развелись.
Нынешней женой 55-летнего Меладзе является бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева, которая младше певца на 14 лет.
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