Бывшая супруга Меладзе высмеяла мужчин за «охоту» на молодых девушек

Бывшая жена Валерия Меладзе, Ирина Малухина, опубликовала пост в своем Instagram. В нем она высмеяла мужчин, которые охотятся за юными девушками. Ирина также опубликовала серию снимков мужчин в возрасте от 45 лет в компании молодых спутниц. По словам Ирины, такое нелепое зрелище у нее вызывает жалость.

«Как выглядит сей персонаж. Ему, как правило, 45+, внешне всегда тщательно напомаженный, он в агрессивной форме пережил кризис среднего возраста. Он тревожен и напуган перспективой самого себя», — высказалась Ирина.

Женщина считает, что в молодых девушках мужчин привлекает только внешность. Она также добавила, что такие мужчин избегают своих сверстниц. Ирина уверена, что такой «экземпляр» доказывает сам себе, что он «еще может». Не исключено, что все это Ирина отнесла и к своему бывшему супругу Меладзе, который променял ее на девушку помоложе.

Так случилось, что Валерий Меладзе и Ирина Малухина заключали брак дважды. В 1989 году они поженились в первый раз. Однако им пришлось развестись ради московской прописки. В 1998 году они снова поженились, а в 2014 году снова развелись.

Нынешней женой 55-летнего Меладзе является бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева, которая младше певца на 14 лет.