Любовь Успенская испугала поклонников внешним видом

Сегодня, 13:17

Александр Зуев

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Любовь Успенская испугала поклонников внешним видом
Любовь Успенская

Пользователи сети обсуждают свежий пост певицы Любови Успенской. В коротком видео она шутит и пьет морс, однако многие подписчики обратили внимание не на игривый тон певицы, а на ее внешний вид. Они сочли, что Любовь переусердствовала с уколами красоты и пластическими операциями. Поклонники действительно испугались опухшего лица певицы и не на шутку забеспокоились.

«Господи, что с лицом-то», «От Успенской только глаза остались», «Что же вы делаете с собой? Зачем такие губы?», «Вся даже опухла», - отреагировали подписчики.

Но королева российского шансона не отреагировала на комментарии подписчиков. Видимо, она привыкла, что ее внешность постоянно обсуждают в соцсетях.

Поклонники звезды давно заметили, что их любимая певица заигралась с экспериментами над своим лицом. Сама Любовь Залмановна не рассказывает о том, на какие процедуры она решилась, но уже у многих не возникает никаких сомнений, что певица в желании поддерживать форму слишком увлеклась.

Поклонники считают, что в beauty-экспериментах, как и во всем, нужна мера. Фанаты посоветовали Успенской прекратить издеваться над собой, объясняя это тем, что слишком радикальные увеличения подобными процедурами чреваты плачевными последствиями.

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