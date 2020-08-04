Глюкоза поделилась редким фото с погибшей в ДТП Ириной Бережной

Сегодня, 12:15

Ольга Громова

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Глюкоза поделилась редким фото с погибшей в ДТП Ириной Бережной
Глюкоза с Ириной Бережной

Российская певица Наталья Ионова-Чистякова, более известная как Глюкоза, почтила память погибшей в ДТП Ирины Бережной - депутата Верховной Рады и общественного деятеля. Фотографию, где они вместе запечатлены на балконе с видом на море, артистка выложила на своей странице в Instagram.

«Этот закат был последним... Ты ушла, как принцесса. Время идет, но ты всегда в моем сердце, Иришка», — так подписала этот кадр Глюкоза.

Ее коллеги по шоу-бизнесу в комментариях проставили эмодзи со сложенными для молитвы руками, в том числе Вера Брежнева, Ани Лорак, Светлана Лобода.

Но нашлось немало таких, которые припомнили, что автомобиль депутатки мчал по трассе на высокой скорости.

Напомним, ДТП произошло в ночь на 5 августа три года назад - в 2017-ом. Машина, в которой ехала Бережная с дочкой, а также 38-летний водитель, слетела с дороги и протаранила столб. Ирина и мужчина погибли, девочка выжила.

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