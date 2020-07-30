Анастасия Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов

Сегодня, 15:38

Анна Морозова

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Анастасия Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов
Известная балерина Анастасия Волочкова

Известная балерина Анастасия Волочкова решила оплатить штрафы, выписанные ей за проникновение в Дивеево своей купелью. Знаменитость намерена выставить ее на продажу. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. Она отметила, что только продав свою ледяную купель, она сможет выбраться из безнадежной ситуации и заплатить штрафы. Также Волочкова сообщила, что ей подарили новую именную купель.

Публикация о купелях балерины собрала уже около 8 тысяч лайков. Сумму, по которой она продает старую купель, не называлась.

Ранее сообщалось о том, что Тверским судом Москвы балерине был назначен второй штраф за посещение карантинного Дивеево. Сумма штрафа составила 40 тысяч рублей. Двумя неделями ранее этим же судом знаменитости было выписано 20 тысяч рублей штрафа. Общая сумма штрафов за нарушения составила 60 тысяч рублей.

Анастасия Волочкова посетила Дивеево в конце июня. В это время на село еще был наложен карантин, и въезд в него был запрещен. На звездную нарушительницу составили административные протоколы. Позже балерина просила о переносе рассмотрения дела в Москву.

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