Бывшая модель Кэти Прайс показала кривые зубы

Сегодня, 14:07

Анна Морозова

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Бывшая модель Кэти Прайс показала кривые зубы
Кэти Прайс показала кривые зубы

Певица и экс-модель Кэти Прайс продемонстрировала свои настоящие зубы после визита к стоматологу. Поклонники увидели ее кривые подпиленные зубы без виниров. Звезда решила поставить себе виниры, поэтому ее полость рта как следует обработали.

Во время отдыха в Стамбуле Прайс посетила стоматолога. После приема знаменитость решила показать свои зубы. Пользователи Сети были поражены неприятными снимками. Некоторые написали в комментариях к фотографиям, что им неприятно на такое смотреть. Один пользователь написал, что Прайс похожа на гремлина, другой отметил, что ему неинтересно состояние ротовой полости звезды.

Высказалась насчет опубликованного фото и директор Центра стоматологии Юлия Селютина. Она сообщила, что Кэти Прайс и ранее устанавливала себе виниры. Селютина отметила, что установленные ранее виниры выглядели не совсем естественно, поскольку были слишком белыми, а таких оттенков зубов в природе не бывает. Стоматолог привела в пример Ирину Шейк и Анджелину Джоли. Со слов специалиста, их улыбки могут выглядеть естественно и приятно по двум причинам. Либо знаменитости пользуются качественно установленными винирами, либо у них нет никаких генетических патологий. Также имеет значение естественная белизна зубов.

Стоит отметить, что Кэти Прайс критикуют в Сети не первый раз. В январе этого года пользователи высмеяли знаменитость за пользование программой Photoshop перед публикацией фотографией. При этом сама Прайс подписала публикацию «Без фильтров».

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