Евгений Петросян активно занимается спортом ради молодой жены

Как известно, Евгений Петросян развелся со своей четвертой женой Еленой Степаненко после 33 лет брака и сейчас у него бурный роман с помощницей Татьяной Брухуновой. 74-летний юморист не скрывает, что для своей 31-летней возлюбленной всячески старается поддерживать здоровье. Петросян тщательно следит за собой, чтобы не разочаровать свою молодую пассию.

Недавно он посетил массажиста в одной из частных клиник. Специалист сделал все, чтобы знаменитый пациент в прыжке смог сесть на шпагат. А потом массажист при помощи специального инструмента разогнал юмористу кровь, чтобы не было тромбоза. Петросян опубликовал в соцсети серию видео. В кадрах Евгений Ваганович запечатлен в спортивных штанах и футболке. При этом он комментирует весь процесс.

«Вот, понимаете, растяжка. А этот агрегат, - указал юморист на кушетку, - между прочим, наши придумали».

Массажист легко поднимает ноги пациента на 90 градусов.

Поклонники похвалили пожилого артиста за терпение, а кто-то написал:

«Татьяна, трепещи».

К слову, Евгений Ваганович не прекращает занятия спортом. Он посвящает фитнесу полтора часа в день и делает 30 упражнений на каждой тренировке. По мнению юмориста, время стареть для него не пришло. Петросян благодарит врачей, которые помогают ему в борьбе за молодость и здоровье. Как-то юморист отмечал, что старость - способ подольше прожить, но приходится много заниматься собой.

Напомним, о бракосочетании Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой стало известно в прошлом году. Однако бракоразводный процесс между Петросяном и Степаненко еще не завершен. В марте появились слухи о том, что у артиста и его помощницы родился ребенок.