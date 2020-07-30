Наряды Юлии Началовой попали в коллекцию историка моды Александра Васильева

Сегодня, 08:03

Анна Морозова

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Наряды Юлии Началовой попали в коллекцию историка моды Александра Васильева

Наряды покойной певицы Юлии Началовой подарили историку моды Александру Васильеву для выставки в Калининграде.

Васильев рассказал, что концертные платья артистки ему подарила ее мама. Он отметил, что коллекционирует исторические костюмы, поэтому наряды певицы представляют для него ценность. Несмотря на то, что модный историк предлагал женщине крупную сумму денег за наряды, она не взяла с него ни копейки.

Телеведущий поделился, что мама покойной знаменитости передала ему 3 платья и 2 пары обуви Юлии. С его слов, родительница звезды передала вещи именно ему, потому что он является крупнейшим в России коллекционером исторических нарядов. Васильев добавил, что мама Началовой таким образом хочет сохранить наряды, оставив след дочери в истории. Известно, что у Юлии Началовой много поклонников, поэтому есть большая вероятность, что выставка ее сценических одежд будет пользоваться большим спросом.

Певица Юлия Началова умерла в 2019 году в результате заражения крови, спровоцированного подагрой.

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