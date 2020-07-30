Песня Укупника про мастурбацию провалилась бы в современной России

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Ольга Громова

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Песня Укупника про мастурбацию провалилась бы в современной России
Певец и композитор Аркадий Укупник

Песня «Тинейджер» в исполнении дуэта «Полиция нравов», который продюсировался знаменитым певцом Аркадием Укупником вначале 90-ых, в современной России точно бы провалилась. А артисты реально могли стать фигурантами уголовного дела. Об этом рассказывает «Лента» в своем новом документальном фильме о русской «попсе» 90-ых. Третья его часть вышла 3 августа на YouTube-канале издания.

Клип на эту песню на отечественных просторах появился в 1993 году. Вокалистки во время исполнения композиции обращаются к 13-летнему подростку, который мечтает о сексе, но вынужден мастурбировать.

«Ну что тут скажешь, напряжение снимай. Ах руки-руки-руки-руки, ай-яй-яй», — такие строчки поют дети, пока вокруг них - внимание! - танцуют дети.

«Лента» отмечает, что композиция пользовалась успехом, поэтому именно после ее выхода Аркадий Укупник решил продвигать и свое творчество, занявшись сольной карьерой. Вначале появилась «Маргаритка», а потом и мега-популярный клип «Петруха».

А потом подоспел и первый альбом «Восток — дело тонкое».

Напомним, «Лента.ру» в своем документальном фильме рассказывает об эстраде лихих 90-ых, свободе, шальных деньгах и историях появления на свет самых популярных клипов.

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Лента

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