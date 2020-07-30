Начались съемки нового сезона комедийного сериала «Универ»

Вчера, 17:27

Александр Зуев

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Начались съемки нового сезона комедийного сериала «Универ»

Настасья Самбурская сообщила о начале съемок нового сезона популярных сериалов «Универ» и «Универ. Новая общага». Продолжение выйдет под названием  «Универ.10 лет спустя». 

Актриса, сыгравшая роль Кристины Соколовской, выложила фото диска, на котором маркерами написаны имена участников съемочного процесса. Благодаря публикации стало известно, что в новом сезоне мы увидим Анну Хилькевич (Маша), Арарата Кещяна (Майкл), Станислава Ярушина (Антон) и Анну Кузину (Яна). Семен Слепаков, Вячеслав Дусмухаметов и Артур Джанибекян выступили в роли генеральных продюсеров. 33-летняя актриса также призналась, что у нее уже нет сил  умалчивать эту новость. Вдаваться в подробности  Настасья не стала, но пообещала, что сюжет будет захватывающим. 

Подписчики Настасьи и поклонники сериала с радостью встретили новость о съемках полюбившегося фильма. 

«Вот это да! Ждем с нетерпением»; «Поздравляю вас! И желаю множество классных новых ролей»; «Как же круто! Обожаю этот сериал», — написали комментаторы.

Однако некоторые с долей скептицизма отнеслись к тому, что в ближайшее время  можно будет посмотреть продолжение «Универ». По их мнению, трудно придумать достойное продолжение таким «долгоиграйкам».

Несколько лет назад комедийный сериал принес Настасье Самбурской и другим актерам настоящую популярность. Примечательно, что Самбурская покинула сериал «Универ» в 2016 году.

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