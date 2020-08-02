Ахеджакова раскритиковала уход Гармаша из «Современника»

2-08-2020, 22:49

Александр Зуев

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Ахеджакова раскритиковала уход Гармаша из «Современника»

Народная артистка России Лия Ахеджакова возмущена решением актера Сергея Гармаша покинуть театр «Современник». Актриса также отметила,  что никакой «чудовищной ситуации», о которой в своем обращении к актерам написал Гармаш, в театре нет.

Известно, что накануне Гармаш опубликовал в рабочем чате театра открытое письмо, в котором сообщил, что уходит из-за политики нового руководства. Он также заявил, что обращался к властям столицы, но ответа не получил. Гармаш раскритиковал проект «Диалоги Современника. Война и мир»,  посвященный юбилею Дня Победы. В рамках проекта артисты говорили с коллегами о войне.

«Я очень переживаю, что это с Сережей случилось, потому что это пятно он никогда не смоет», - сказала Ахеджакова. 

По ее словам,  «Современник» возглавил замечательный человек -  Виктор Рыжаков, который предложил актерам на три сезона планы с замечательными драматургами и режиссерами. При этом Ахеджакова добавила, что Рыжаков предлагает  проекты, в которых  могут участвовать все артисты театра. Однако реализовать эти планы трудно из-за пандемии коронавируса. По словам актрисы, новый художественный руководитель  - известный режиссер, обладатель множества наград. 

Актриса также призвала Гармаша, которого знает сорок лет,  «посмотреть на себя со стороны». Она заявила, что не понимает, по каким причинам ее коллега со скандалом покинул театр.

Отметим, что Сергей Гармаш служил в театре с 1984 года. Он играл в таких спектаклях, как «Вишневый сад», «Карамазовы и ад», «Три товарища».

Известно, что Виктор Рыжаков был назначен худруком «Современника» в декабре прошлого года после смерти Галины Волчек, которая  скончалась на 87-м году жизни.

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