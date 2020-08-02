22-летняя дочь Сергея Бодрова вышла замуж за актера

Недавно стало известно, что 22-летняя дочь актера Сергея Бодрова, безвременно ушедшего из жизни несколько лет назад, вышла замуж. Обычно близкие Бодрова-младшего предпочитают не распространяться о происходящих в семье событиях, поэтому о свадьбе Ольги стало известно не сразу.

Как выяснилось, девушка, которая только окончила ГИТИС, отправилась под венец с коллегой - актером Театра им. Владимира Маяковского и «Самого Доброго театра», 30-летним Сергеем Быстровым. На свадебном торжестве, которое прошло в Москве, присутствовали только самые близкие люди, среди которых были 53-летняя мама невесты — Светлана Бодрова, родители жениха и друзья молодоженов. Вскоре в сеть попали свадебные кадры.

Подписчики Ольги уже поздравили ее с началом семейной жизни. «Оля, дорогая! Оставайтесь друг другу интересными на протяжении всей жизни! Обнимаю! Мои поздравления!»; «Поздравляю! Замужество — это весело и всегда радостно! Будьте счастливы и свободны», — написали поклонники.

Напомним, что отец Ольги, Сергей Бодров, пропал без вести во время съемок фильма «Связной», после схода ледника Колка в Кармадонском ущелье в 2002 году. Как-то дочь актера сказала, что не любит говорить об отце, так как считает эту тему очень личной. «Часто вспоминаю об отце. Мама дает главные советы, как пережить трудности», — сказала Ольга. Недавно она впервые вышла на большую сцену. Девушка стала соведущей Юрия Колокольникова на церемонии закрытия Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», пишет Экспресс газета.

Фильмография супруга Ольги, Сергея, насчитывает четыре ленты, а список его театральных работ длиннее списка работ в кино в несколько раз.