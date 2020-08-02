22-летняя дочь Сергея Бодрова вышла замуж за актера

2-08-2020, 12:27

Александр Зуев

0

Image 16+
22-летняя дочь Сергея Бодрова вышла замуж за актера

Недавно стало известно, что 22-летняя дочь актера Сергея Бодрова, безвременно ушедшего из жизни несколько лет назад, вышла замуж. Обычно близкие Бодрова-младшего предпочитают не распространяться о происходящих в семье событиях, поэтому о свадьбе Ольги стало известно не сразу. 

Как выяснилось, девушка, которая только окончила ГИТИС, отправилась под венец с коллегой - актером Театра им. Владимира Маяковского и «Самого Доброго театра», 30-летним Сергеем Быстровым. На свадебном торжестве, которое прошло в Москве,  присутствовали только  самые близкие люди, среди которых были 53-летняя мама невесты — Светлана Бодрова, родители жениха и  друзья молодоженов. Вскоре в сеть  попали свадебные кадры. 

Подписчики Ольги уже поздравили ее с началом семейной жизни. «Оля, дорогая! Оставайтесь друг другу интересными на протяжении всей жизни! Обнимаю! Мои поздравления!»;  «Поздравляю! Замужество — это весело и всегда радостно! Будьте счастливы и свободны», — написали поклонники. 

Напомним, что отец Ольги, Сергей Бодров, пропал без вести во время съемок фильма «Связной», после схода ледника Колка в Кармадонском ущелье в 2002 году.  Как-то дочь актера сказала,  что не любит говорить об отце, так как считает  эту тему очень личной. «Часто вспоминаю об отце. Мама дает главные советы, как пережить трудности», — сказала Ольга. Недавно она впервые вышла на большую сцену. Девушка стала соведущей Юрия Колокольникова на церемонии закрытия Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», пишет Экспресс газета.                 

Фильмография супруга Ольги, Сергея, насчитывает четыре ленты, а список его театральных работ длиннее списка работ в кино в несколько раз. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Российские зрители назвали лучшие сериалы 2020 года

30-07-2020, 22:26

Максим Фадеев опубликовал фото 32-летней давности

30-07-2020, 21:58

Стало известно, что Илон Маск судился с Эмбер Херд из-за замороженных эмбрионов

30-07-2020, 21:57

Кети Топурия продавала платья из Китая под видом бренда

30-07-2020, 15:23

В Петербурге нашли расчлененное тело рэпера из Украины

30-07-2020, 13:56

Экс-участница «Уральских пельменей» стала звездой нового проекта

30-07-2020, 13:07

Сергей Жигунов назвал шуткой сообщения о ранении на съемках «Горюнова»

29-07-2020, 16:24

Хусейн Эркенов сообщил, что актер Числов был геем и умер от СПИДа

29-07-2020, 14:57

Дмитрию Шепелеву заплатят 3 млн рублей за новое семейное шоу

29-07-2020, 11:42

Лиза Галкина станцевала с братиком под аккомпанемент мамы

29-07-2020, 08:29

Фото кормления грудью плюс-сайз-модели Эшли Грэм взорвало Сеть

29-07-2020, 05:50

Бари Алибасов пожаловался на нарушения памяти после инцидента с «Кротом»

28-07-2020, 21:40

Лиза Арзамасова похвасталась помолвочным кольцом за 600 тысяч рублей

28-07-2020, 21:34

Жена Владимира Кузьмина рассказала об отсутствии детей

28-07-2020, 21:31

Асмус показала первый оргазм после развода с Харламовым

28-07-2020, 20:44

Лоза осудил Лолиту за высокие гонорары

28-07-2020, 13:38

Новое лицо Аллы Пугачевой сравнили с пластическими провалами Людмилы Гурченко

28-07-2020, 12:17

Поклонники поражены молодости 55-летней Элизабет Херли на фото в бикини

28-07-2020, 12:04

Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино

28-07-2020, 10:29

Ксения Бородина впервые рассказала, чем зарабатывает на жизнь ее муж

28-07-2020, 09:38

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров