Косметолог раскрыла секрет молодости 71-летней Пугачевой

1-08-2020, 08:33

0

Image 16+
Косметолог раскрыла секрет молодости 71-летней Пугачевой

Косметолог рассекретила, почему 71-летняя Алла Пугачева так хорошо выглядит. 

Марта Орлова, не один год проработавшая в beauty-индустрии, заявила: свежий и привлекательный вид примадонны - результат прошлых пластических операций и косметологических процедур и, конечно же, больших финансовых затрат.

Например, косметолог считает, что Пугачева совмещает филлеры и специальные нити. Они помогают восстановить объем скул, а также убирают второй подбородок и формируют его красивую треугольную форму.

Многие фанаты Аллы Борисовны, которые увидели ее свежие фото в соцсетях, подумали, что артистка сделала новую пластику, хотя еще недавно ссылалась на ее запрет из-за диабета и проблем с сердцем. 

Как считает Орлова, примадонна в последнее время все-же обошлась без пластики на лице. И подчеркнула, что в возрасте Аллы Борисовны так молодо выглядеть под силу лишь единицам.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Российские зрители назвали лучшие сериалы 2020 года

30-07-2020, 22:26

Максим Фадеев опубликовал фото 32-летней давности

30-07-2020, 21:58

Стало известно, что Илон Маск судился с Эмбер Херд из-за замороженных эмбрионов

30-07-2020, 21:57

Кети Топурия продавала платья из Китая под видом бренда

30-07-2020, 15:23

В Петербурге нашли расчлененное тело рэпера из Украины

30-07-2020, 13:56

Экс-участница «Уральских пельменей» стала звездой нового проекта

30-07-2020, 13:07

Сергей Жигунов назвал шуткой сообщения о ранении на съемках «Горюнова»

29-07-2020, 16:24

Хусейн Эркенов сообщил, что актер Числов был геем и умер от СПИДа

29-07-2020, 14:57

Дмитрию Шепелеву заплатят 3 млн рублей за новое семейное шоу

29-07-2020, 11:42

Лиза Галкина станцевала с братиком под аккомпанемент мамы

29-07-2020, 08:29

Фото кормления грудью плюс-сайз-модели Эшли Грэм взорвало Сеть

29-07-2020, 05:50

Бари Алибасов пожаловался на нарушения памяти после инцидента с «Кротом»

28-07-2020, 21:40

Лиза Арзамасова похвасталась помолвочным кольцом за 600 тысяч рублей

28-07-2020, 21:34

Жена Владимира Кузьмина рассказала об отсутствии детей

28-07-2020, 21:31

Асмус показала первый оргазм после развода с Харламовым

28-07-2020, 20:44

Лоза осудил Лолиту за высокие гонорары

28-07-2020, 13:38

Новое лицо Аллы Пугачевой сравнили с пластическими провалами Людмилы Гурченко

28-07-2020, 12:17

Поклонники поражены молодости 55-летней Элизабет Херли на фото в бикини

28-07-2020, 12:04

Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино

28-07-2020, 10:29

Ксения Бородина впервые рассказала, чем зарабатывает на жизнь ее муж

28-07-2020, 09:38

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров