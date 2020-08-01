Косметолог раскрыла секрет молодости 71-летней Пугачевой

Косметолог рассекретила, почему 71-летняя Алла Пугачева так хорошо выглядит.

Марта Орлова, не один год проработавшая в beauty-индустрии, заявила: свежий и привлекательный вид примадонны - результат прошлых пластических операций и косметологических процедур и, конечно же, больших финансовых затрат.

Например, косметолог считает, что Пугачева совмещает филлеры и специальные нити. Они помогают восстановить объем скул, а также убирают второй подбородок и формируют его красивую треугольную форму.

Многие фанаты Аллы Борисовны, которые увидели ее свежие фото в соцсетях, подумали, что артистка сделала новую пластику, хотя еще недавно ссылалась на ее запрет из-за диабета и проблем с сердцем.

Как считает Орлова, примадонна в последнее время все-же обошлась без пластики на лице. И подчеркнула, что в возрасте Аллы Борисовны так молодо выглядеть под силу лишь единицам.