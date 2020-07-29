Руслан Белый заявил, что Comedy Club теряет позиции

Сегодня, 14:35

Анна Морозова

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Руслан Белый заявил, что Comedy Club теряет позиции

Стендап-комик Руслан Белый сравнил начало своего участия в Comedy Club с сегодняшним шоу. Юморист высказал свое мнение о телепередаче и рассказал, чего Comedy Club не хватает для возвращения популярности, пишет StarHit. 

Со слов Руслана Белого, стоимость акций проекта стремительно падает. В прошлом резиденты программы считались недоступными звёздами. Белый поделился, что он был обольщен тем, что общался с самим Гариком Харламовым. Шоу было сенсационным благодаря смелым и откровенным шуткам. Наибольшей популярностью проект пользовался в глубинке, где зрители были прикованы к телевизору до окончания каждого выпуска. Сейчас же такого нет. Белый предполагает, что причиной этого является то, что комики прекратили смелые высказывания о происходящем в стране. В результате зрители стали по-другому относиться к Comedy Club. 

По началу Руслан Белый был восхищен популярностью проекта и соглашался на любые шутки от редакторов. Сейчас же юморист скептически относится к своим первым выступлениям. Комик прославился своими заявлениями, что женщины нужны только для удовлетворения сексуальных потребностей и продолжения рода. При этом артист заявил, что он так не считает. Руслан озвучивал любой текст в борьбе за «место под Солнцем». На старте своей профессиональной карьеры он появлялся на сцене в «полуобморочном состоянии» и не отдавал отчета происходящему. Актер выполнял все рекомендации редакторов. 

Вспоминая свою деятельность в проекте, он рассказывает, что на тот момент он видел Comedy Club как единственную площадку, где он сможет эффективно реализовать свой творческий потенциал. При этом артист считает, что Comedy Club сыграл важную роль в развитии юмора в РФ. Шоу было популярно среди миллионов зрителей благодаря смелому и острому юмору резидентов. Руслан Белый уверен, что в ближайшем будущем не появится никаких свежих проектов, которые смогут составить конкуренцию Comedy Club и подняться выше его рейтинга.

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