Накануне появления информации о романе Меган Маркл с принцем Гарри данные об актрисе в открытых источниках отредактировали

Сегодня, 12:19

Александр Зуев

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Накануне появления информации о романе Меган Маркл с принцем Гарри данные об актрисе в открытых источниках отредактировали
Меган Маркл с принцем Гарри

В ноябре 2016 года Кенсингтонский дворец официально подтвердил слухи о романе принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл. Но за 3 дня до появления этой информации в «Википедии», были изменены данные о возлюбленной принца. Изначально Маркл называли актрисой и моделью, но до оглашения данных о ее отношениях с принцем Гарри информация о том, что возлюбленная монаршей особы была актрисой, исчезла. Однако появилось определение «общественный деятель и активист».

Кроме того, была удалена информацию об участии Меган Маркл в шоу Deal or No Deal, но упоминание о ее роли в сериале «Форс-мажоры» осталось. Пока неизвестно, кто именно постарался оперативно изменить некоторые моменты биографии возлюбленной принца Гарри, но не исключено, что это могла быть одна из подруг актрисы.

Отметим, что американская фотомодель и актриса Меган Маркл родилась 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Актрису многие знают по роли Рэйчел Зейн в американской драме «Форс-мажоры». Маркл была моделью, которая вела американскую версию шоу Deal or No Deal, а также играла агента ФБР Эми Джессап в научно-фантастическом триллере «Грань», пишет Popcornnews.ru.

Анонимный источник, который решил несколько изменить биографические данным Меган, рассказал о деятельности звезды в ООН и ее поддержке Всемирного форума молодежи One Young World, а также добавил ссылку на уже нефункционирующий блог The Tig. Видимо, кто-то позаботился об имидже будущей супруги члена королевской семьи, заменив ее образ свободолюбивой актрисы на образ активной общественницы.

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