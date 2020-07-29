Знакомый Пугачевой прокомментировал информацию о ее разводе с Галкиным

В Сети активно обсуждается новость о вероятном разводе Пугачевой и Галкина. Свои комментарии оставил шансонье Евгений Кемеровский, пишет Собеседник.
Кемеровский является исполнителем не только своих песен, но и композиций Бориса Моисеева, Кати Лель, Ирины Аллегровой. С Пугачевой у него отношения не сложились.
Первая встреча с примадонной российской эстрады состоялась на «Рождественских встречах», где Евгений выступил по приглашению Аллы Борисовны. Для концерта шансонье выбрал песню Пугачевой «Уж сколько их упало в эту бездну».
Шансонье также отметил, что не следит за жизнью примадонны. Он очень был возмущен вопросом, о возможном разрыве Аллы с Максимом.
В звездной семье по виду царит любовь, мир и спокойствие. Однако прежние разрывы примадонны также не были громогласными.
Филипп Киркоров также ранее отметил, что не поддерживает отношения с бывшей супругой.
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