Знакомый Пугачевой прокомментировал информацию о ее разводе с Галкиным

В Сети активно обсуждается новость о вероятном разводе Пугачевой и Галкина. Свои комментарии оставил шансонье Евгений Кемеровский, пишет Собеседник.

Кемеровский является исполнителем не только своих песен, но и композиций Бориса Моисеева, Кати Лель, Ирины Аллегровой. С Пугачевой у него отношения не сложились.

Первая встреча с примадонной российской эстрады состоялась на «Рождественских встречах», где Евгений выступил по приглашению Аллы Борисовны. Для концерта шансонье выбрал песню Пугачевой «Уж сколько их упало в эту бездну».

«Не знаю, почему мы не подружились. С кем-то складывается, с кем-то - нет. Я все эти годы работал и вообще никуда не ходил. Алла - великая певица и женщина. Думаю, она вправе выбирать сама, с кем дружить, а с кем нет», - рассказал Евгений.

Шансонье также отметил, что не следит за жизнью примадонны. Он очень был возмущен вопросом, о возможном разрыве Аллы с Максимом.

В звездной семье по виду царит любовь, мир и спокойствие. Однако прежние разрывы примадонны также не были громогласными.

«Зачем вы мне такие вопросы задаете? Это некорректно по отношению ко мне. Спросите у их родственников, они больше знают!», - с возмущением парировал артист.

Филипп Киркоров также ранее отметил, что не поддерживает отношения с бывшей супругой.